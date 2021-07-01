「歷盡滄桑百年，依然風華正茂」，這是中共領導人習近平對其牢牢掌控之「以黨領政、以黨領軍」、而且以「槍桿子出政權」來維繫該黨得以遂行極權統治神州的自況，照其顧步自盼的「習詩」，他似乎甚想以毛澤東「傳人」自居？並藉此強調本身是「根正苗紅」純種出身、理應能如同毛「黨政軍一把抓」？即使毛是在有生之年立下推翻國民黨奪權、反「蘇修主義」、以及發動長達十年浩劫的「文革」……然後「名垂青史」。

然而，環顧目前世界的八十餘國，刻正陷入「武漢肺炎」變種病毒荼害而哀鴻遍野；相對於北京正熱烈舉辦慶祝「百年祭」黨慶盛大活動之際，不妨參考WHO所公佈全球「慘狀」：加拿大已嚴禁所有國際航班進出，因每天死亡數已逾千人；而中東的沙烏地阿拉伯也已封鎖國境！不准航班進出；至於巴西則跌入「致命」絕境！據傳已有五十一萬六千多人死於非命；此外，西班牙亦宣佈「再延長」緊急狀態！而英國則則宣佈再展開為期一個月「全境封鎖」、法國也宣佈全境封鎖；至於德國宣佈全境封鎖、或義大利緊跟其後也宣佈全境封鎖......如此慘不忍睹的國際現況，堪稱為「人間浩劫」也不為過！對依然宣稱「風華正茂」在中國實為極大反諷！

「武漢肺炎」病毒始自中國湖北

事實上，最讓世人「忍無可忍」的「武漢肺炎」病毒，幾乎被公認始自中國湖北！迄今已逼近四百萬人死亡、一億八千餘萬人「確診」，導致不少大國藉著南海的軍演來凸顯「山雨欲來風滿樓」、極有可能在難以預期的「D日」擦槍走火？但，中共卻好像毫不在意如許遽變的氛圍！眾人對這窮兵黷武的中共也束手無策，靜觀此「建黨百年」老店將何去何從，持續其粉飾太平、或透過「生化戰」秘密武器變本加厲持續荼毒全世界？時下似乎只有「天知道」？除非是中共再爆發新版「五七一工程」造反。

因為，依中共前駐澳投奔自由的外交官陳用林，日前在受訪時語出驚人指出：隨著北京國力日益提高，導致「建黨百年」的習近平竟於最近極力宣揚民族主義、並擴大民粹影響力，儼然已想為併吞台灣的野心踏出「錯誤第一步」！藉此製造明年任期屆滿前能達到為「無限期連任」舖路、也想一舉取得正當性！因習近平至今尚無彪炳戰功，致使他迫切想對台發動戰爭以立「統一大業」的不朽戰績！

然而，回首建政七十二載前，毛澤東昔日出兵「抗美援朝」打韓戰，其實是被迫扮演蘇聯「馬前卒」角色，根本談不上戰績可言、此役甚且造成其子毛岸青無辜當了砲灰陣亡！而接棒毛之後的「走資派」鄧小平，雖在掌權時曾對稱兄道弟過的越共，發動「膺懲暴越」戰端，揮軍跨過兩國邊界的友誼關！但，最後還是不敵曾經打敗過法、美兩大「霸權」軍旅之鄰國，故於入關不久便適可而止主動撤軍停火！可見，中共所自恃的槍桿子，充其量只能對「雙胞胎」似的國民黨在內戰兵敗如山倒！此外，解放軍似僅能對付霸佔首都廣場的民運人士與大學生，甘冒大不諱奉令出動戰車「關門打狗」、製造了全世界一度全面抵制中共的「天安門事件」！如繼承北京秧歌王朝香火的習近平，竟自不量力想打「跨海戰役」？毫不回頭審視當年解放軍，連近在眼前的金門小島都拿不下，如今怎敢「向天借膽」跨越台灣海峽？簡直準備將「百年老店」予以關門大吉？就像前美國總統雷根所預言的「將共產黨掃進歷史灰燼」！

誠如政壇常說國共兩黨是「雙胞胎」，這真是太小看國民黨！因為，北京今日「搞」的「建黨百年」，其實不僅比國民黨是早在1994年11月24日便晚了27載之久！且中共對於當年在上海租界內，由陳獨秀等13人倡議籌組的中共，詳細的時地是「不可考」，於是就循「八一」中共建軍、「十一」中共建政……等模式，遂拍板決議以「七一」為其建黨日！比起國民黨是「先天不足」、況且毛澤東本人在當時參加國民黨竟是「擠不進」中委行列！只分別於1913年是候補中委第10位、1915年則為候補第2位……隨後就「自立」門戶、或因「清黨」而被迫另起爐灶，開始脫離國民黨「大戶人家」而上井崗山

造反去了〜這怎能說是「雙胞胎」？



圖／中共建黨百年慶祝活動之一。擷自CCTV2021.6.29

（本文轉載自綠色和平廣播電台）