在種族歧視、種族偏見和種族主義對身心健康造成的後果研究中，記錄了對許多層面的影響，包含心理和情緒困擾，創傷後精神障礙、抑鬱症、焦慮症、強迫症、自尊心低下，......等等疾病，使人身體質量指數增加，身體健康狀況變差。圖為2020.6.8美國為喬治·弗洛伊德（George Floyd）因警察執法過當死亡而發起的示威遊行活動。圖／擷自美國之音網路影片

《柳葉刀》（The Lancet）即將在11月1日發表的一篇由渥太華大學心理學院「脆弱性，創傷，復原力和文化研究實驗室」裘德·瑪麗·塞納特教授（Jude MaryCénat）執筆的〈如何提供反種族主義精神保健〉（How to provide anti-racist mental health care）指出，美國警察對黑人社區的殘酷對待而引起的動盪，導致美國心理學會將「種族主義」定義為「大流行病」（define racism as a pandemic）。它還促使一些精神衛生專業人員協會（例如，皇家精神病學院，美國精神病學協會，美國心理協會和加拿大心理協會）採取反對種族主義的立場，並敦促各國政府正視應對此類事件的影響關於黑人社區的心理健康。

我們生活在種族主義大流行中

美國心理學協會（The American Psychological Association,APA）主席桑德拉·舒爾曼（Sandra L. Shullman）博士對最近針對非裔美國人的暴力事件造成的心理健康影響發表的聲明：說：「我們生活在種族主義大流行中」（We Are Living in a Racism Pandemic）備受矚目的種族事件給美國黑人心理造成沉重打擊。

儘管人們早就知道種族歧視已被刻板化，種族主義正侵略受害者的身心健康的影響，更多的研究呼籲我們加強對這些問題的理解。實際上，2019年的一項行動呼籲指出了研究方面的空白，並呼籲努力彌補這些空白。在最近的《柳葉刀精神病學》（The Lancet Psychiatry）上的《見識》（Insight）文章中，斯托瑟爾簡潔地描述了個人，制度和系統種族主義對個人及其家庭的健康和生活的破壞。在種族歧視、種族偏見和種族主義對身心健康造成的後果中，研究記錄了心理和情緒困擾，創傷後精神障礙、抑鬱症、焦慮症、強迫症、自尊心低下，長期壓力、酗酒和濫用藥物、輟學率增加，高血壓、糖尿病、心臟病，身體質量指數增加以及身體健康狀況變差。

黑人被強制送入精神醫院是白人的2至5倍

特別是關於警察的野蠻行為，一項研究表明，在美國殺死沒有武裝的黑人的案件越來越多，增加了黑人社區個體心理健康惡化狀況。此外，巴尼特（Barnet）及其同事進行的系統審查顯示，黑人被強制送入精神醫院的可能性是白人的2至5倍。研究還表示，缺乏獲得醫療服務的主要原因不是經濟上的， 而是與對心理健康服務和專業人員的消極看法，自我污名化以及在護理服務方面的不良經歷有關，包括年輕人和成年人描述為歧視性和種族主義的態度。現實情況是，西方國家的身心保健機構和服務機構中存在種族歧視、種族貌相、侵略和種族主義。這些廣泛和長期的因素與缺乏對種族問題和差距的精神衛生專業人員的培訓有關。這是一個複雜的情況，不僅需要政治和體制意願和資源，而且還需要明確的指導方針和新方法。

「非種族主義」不夠；必須是「反種族主義」

儘管精神病學家和心理學家的各種協會（例如，加拿大精神病學協會，加拿大心理協會，皇家精神病學院，美國精神病學協會和美國心理協會）已經制定了解決種族主義問題的指南，但他們提供的直接解決方案很少。但是，正如美國60年代著名的政治運動家、學者和作家安吉拉·戴維斯（Angela Davis）所寫的那樣，面對個人，制度和系統種族主義，「非僅是非「種族主義」，這還不夠；我們必須是『反』種族主義」。同樣，精神科醫生，心理學家和其他心理健康專業人員為黑人社區的人們提供的護理也不能只是「非種族主義」的，而必須是「反對種族主義」的。反種族主義精神衛生保健認識到與種族歧視和種族主義有關的問題，並解決其潛在後果，以及黑人個人的種族化經歷。為此，精神科醫生，心理學家和其他精神衛生專業人員必須首先開放思想，然後接受培訓。反種族主義的照顧應該超越了跨文化的照顧；它融合了文化方面和要素，可以對由於種族歧視造成的傷害進行某種形式的賠償。

反種族主義護理和治療計劃的四大準則

反種族主義護理和治療計劃的準則整合了過去30年中有關黑人社區種族主義經驗的研究結果，以及針對各種精神疾病的治療和護理方法的有效性。這些準則通過考慮個人，制度和系統種族主義的問題，提出了照顧西方國家黑人社區的方法。它們包括四個主要方面：對種族問題的認識；適合黑人個人實際需要的評估；人性化的藥物治療方法以及解決與黑人個人所經歷的種族主義有關的真實需求和問題的治療方法。這些準則還規定了在提供反種族主義關懷的每個階段需要解決的問題。它們是跨文化的，反映了種族問題的複雜性以及西方國家黑人社區內部可能存在的變異，儘管這些問題以類似的方式經歷。

消除黑人對醫療保健系統及服務的不信任和恐懼

這些準則為向黑人社區的患者提供反種族主義精神保健提供了必要的基礎。首先，它們可以幫助改善醫療保健系統，心理健康專業人員和黑人患者之間的人際互動。其次，它們可以幫助消除對專業人員，醫療保健系統以及醫療服務本身的不信任和恐懼，因為即使提供了良好的意願，醫療服務在文化上也是不適當的，甚至在種族主義面前也是如此。最後，這些準則可以通過減少差異，建立對護理系統的信心，使護理人性化以及為黑人社區的人們恢復希望，來幫助建立護理公平性。從事精神衛生工作的精神科醫生，心理學家，社會工作者和護士必須認識到，成為非種族主義者永遠是不夠的。

喬治·弗洛伊德（George Floyd）因警察過度執法死亡。艾莫（Ahmaud Arbery），慢跑時被致命擊中。布倫娜·泰勒（Breonna Taylor）被警察襲擊她的家而槍殺。埃里克·加納（Eric Garner），菲蘭多·卡斯蒂利亞（Phalando Castile），特雷馮·馬丁（Trayvon Martin）—這份名單太長了，而且還在不斷增加。

「無辜黑人的死因是他們的種族，往往是由警察襲擊的，這些死亡通常是警察的，這令人無比震驚卻是經常發生。」

「如果您在美國是黑人，尤其是如果您是黑人，那麼在中央公園觀鳥，在費城星巴克與朋友見面，在科羅拉多州自己家門口撿垃圾或幾乎到任何地方去購物都可能面臨危險。」

「我們生活在種族主義大流行中，這給我們的非洲裔美國人造成了沉重的心理傷害。對健康的影響是可怕的。種族主義與許多心理後果相關，包括抑鬱症，焦慮症和其他嚴重的，有時促使人出現衰弱的狀況，包括創傷後應激障礙和藥物濫用障礙。此外，由種族主義引起的壓力可以導致心血管疾病和其他身體疾病的發展。」

「這些屢次恐怖事件的影響正在給更廣泛的非洲裔美國社區造成創傷。例如，研究發現與白人相比，黑人在與警察互動時會感受到更多的負面刻板印象威脅和種族歧視。」

「但是，心理學研究也指出了可能的解決方案。研究發現，當警察以程序公正的方式行事並以有尊嚴，尊重，公平和中立的態度對待人們時，人們更有可能遵守其指示並接受任何有利或不利的結果。」

「美國心理協會敦促在這些悲劇發生後遭受創傷的人加強自我保健。可以多與家人，朋友和其他社區支持者保持聯繫，談論您的感受並限制您以及您的孩子對新聞媒體和病毒視頻的曝光。如果需要，請尋求專業幫助。」

「一如既往，APA反對一切形式的種族主義和仇恨，並支持研究人員、執法人員、臨床醫生、教師和決策者為消除仇恨犯罪和警察殘暴行為所做的努力。」