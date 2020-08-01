李筱峰教授：身為《大學》雜誌的讀者與作者，我對於《大學》雜誌上面的每一個作者的名字，都備感親切，使我有「吾道不孤」的喜悅。我當時便是在這份喜悅中，發現『陳永興』的名字。圖／民報資料照，民報合成

社會上流行一個名詞叫「人生勝利組」，是什麼意思？這個名詞只能會意，不能言傳。不過，如果舉例來看，以下的個案，請問擁有這樣的資歷，算不算是社會上所謂的「人生勝利組」：

台北市立療養院精神科主治醫師（1977 - 1983）

台北醫學院精神科主任（1983 - 1989）

二二八公義和平運動召集人（1987）

第二屆國大代表（1992.1.1 - 1996.1.31）

台灣醫界聯盟秘書長（1993）

第三屆立法委員（1996.2.1 - 1999.1.31）

高雄市衛生局局長（1999.2.1 - 2003.3.11）

高雄市立聯合醫院院長（2003.9.1 - 2005.7.1）

高雄市立凱旋醫院院長（2006.1.3 - 2007.10.11）

台北醫學大學臨床教授（2005.8.1 - 2008.7.31）

羅東聖母醫院院長（2009.9.1 - 2015.12.31）

門諾基金會董事長（2015- ）

擁有以上的資歷的人，應該是社會上所謂的「人生勝利組」吧！如果這樣的資歷還不夠被列入「人生勝利組」，那麼就請再看看他得過什麼獎：

1984年 台美基金會社會服務獎

1997年 高雄醫學院傑出校友獎

1999年 賴和醫療服務獎

2002年 行政院「法制再造工程」銀斧獎

2004年 行政院「抗SARS南區總指揮」功勞獎

2006年 行政院「法制再造工程」銀斧獎

2011年 第十四屆金峰獎年度十大傑出企業領導人-大型企業組

2012年 獲頒首屆「台灣活動卓越獎」首獎金杯獎。

2013年 獲頒象徵台灣醫界最高榮譽的「醫療奉獻獎」

2016年 獲頒美國台灣人教授協會「廖述宗教授紀念獎」

擁有這麼多的榮譽，應該算是社會上所謂的「人生勝利組」了吧！如果這樣還不夠被稱為「人生勝利組」，那麼再看看他出版過哪些著作：

《新生命》（1973）、

《天公疼憨人》（1975.9）、

《山地服務在霧台》（1978.2）

《醫療、人權、社會》（1985）、

《生命、醫學、愛》（1985）

《柏克萊沉思》（1986.12）、

《診斷台灣》（1989）

《台灣之愛》（1991）、

《拯救台灣人的心靈》（1996.6）

《台灣醫療發展史》（1997.10）、

《醫學的愛》（2002.3）

《台灣醫療傳奇人物》（2003.1）、

《台灣醫界人物誌》（2004.2）

《愛河沉思錄》（2005.6）、

《醫者情懷~台灣醫師的人文書寫與社會關懷》(2009.9)

《無悔之旅》（2010.10）、

《醫學之愛無國界~醫療典範人物傳記選讀》(2011.4)

《堅持到底~真愛永遠沒有看破的一天》(2014.5)

舉例至此，這應該是社會上人人稱羨的「人生勝利組」了吧！然而，這個個案的案主本人，卻毫無「勝利」之感，反倒覺得自己的人生充滿著「失敗與挫折」。他是誰？他就是陳永興醫師。



2005年陳永興醫師出版《愛河沉思錄》。圖／民報資料照

永興兄今年剛好年屆七十，他回顧他七十年的歲月，整理出這本充滿「挫折與失敗」的回憶錄。讀者諸君可能會質問我，像陳永興醫師這樣完全達標「人生勝利組」的人，我憑什麼說他充滿挫折與失敗？答曰：憑我和他一樣都是「狂狷的傻子」。

容我先介紹永興兄在學生時代就寫過的一篇文章〈狂狷的傻子〉。那篇文章曾經深深打動我的心，文中他這樣說：

「我，一個天生熱情的理想主義者，面對著這無可救藥的世界，選擇了做一個無可救藥的傻子，不放棄滿腔的熱血與熱情，滿腔的關切與期待，我要傻傻的尋找著跟我相同的傻子，也許會有數不盡的人笑我傻，但我不重視他們，我重視的是那些不笑我傻的人，當這些理想的傻子互相發現的時候，人生是多麼的美妙；而當傻子們集合起來的時候，世界將是多麼的美好。」

那已經是將近半世紀前的往事了，當年陳永興就讀高雄醫學院，我就讀於政大教育系，一南一北，難有機緣認識。但是，我們終究在時代的洪流中集合。

當時，扮演著台灣言論界最前進的一本刊物《大學》雜誌，在蔣政權外交挫敗的當時，發揮著「革新保台」的言論角色，吸引著大專院校中懷抱蒼生、關心時局的大專青年。在高中時代就養成寫作癖好的我，開始向《大學》雜誌投稿。身為《大學》雜誌的讀者與作者，我對於《大學》雜誌上面的每一個作者的名字，都備感親切，使我有「吾道不孤」的喜悅。我當時便是在這份喜悅中，發現『陳永興』的名字。他當時也在《大學》雜誌上面發表了許多文章，例如〈求學時代的社會服務〉、〈人們需要愛〉、〈妓女，誰來關心你們〉、〈大專青年課外活動問題之探討〉…。當時，他人在高雄，我在木柵，我只聞其名，而無機會認識他，但心裡想，有一天一定要認識這位志同道合的人物。

終於，那一天到來了，只是，我們的集合是在我人生面臨重大挫折之時。我因為在《大學》雜誌陸續發表文章，抨擊「黨化教育」，批判當時有「黨校」之稱的政治大學校方，在大二那年被記大過一次，到了大三，終至遭勒令退學！

退學後，回到台南家的翌日，我接到了一張從高雄寄來的限時信，定神一看，原來正是那位我久聞其名，一直想認識的「陳永興」。他在信上告訴我，他得知我的遭遇，非常難過，已拜託住在台南的郭楓老師來看我（郭楓老師是著名文學家，國文老師，他確實已在前一天來過我家要找我，但我還未回到家），信上並問我有何須要幫忙的？當時退學令已經公布，任何忙都幫不上了。然而，在我的心情跌入谷底的時刻，永興這封突如其來的信，充滿著無限的溫情與關愛，滋潤我即將乾涸的心靈。直到今天，我仍無法忘懷當時我接到這封信時內心的溫暖與感動。

大約過了兩天，我家的門鈴響了，我出去開門，一個身材魁梧的青年，戴著鴨舌帽，跨在一部重型機車上面。「我是陳永興…」，我們終於見面了，他的神情有些嚴肅，不善於迎逢客套，卻自然流露一種關懷別人的精神力量。從此，他成為我的莫逆之交，我們建立了情逾手足的友誼。古人說「君子以文會友，以友輔仁」，我們不僅以文會友，更是以理想、以對台灣的深愛會友。（待續）