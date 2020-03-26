中國國民黨前立委陳學聖及台灣民眾黨相繼拋出「換中」議題，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（26）日表示，不能因為不喜歡一道菜，就叫人家換掉整個廚房。圖／台北市政府提供

中國國民黨前立委陳學聖日前拋出「換中」議題，台灣民眾黨也在臉書質疑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和行政院長蘇貞昌對武漢包機意見相左，主張提升指揮層級，改由蘇貞昌指揮，讓操勞多日的陳時中能喘口氣，遭批操作政治鬥爭；對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（26）日表示，不能因為不喜歡一道菜，就叫人家換掉整個廚房。

民眾黨昨天在臉書發文表示，陳時中指出，如果武漢解封，台人可以自行回台，但蘇貞昌卻「逆時鐘」給出相反答案，一定要包機返台，當指揮官與指揮官的長官意見相左時，我們到底應該聽誰的？

柯文哲與新北市長侯友宜今天共同主持雙北論壇，會後媒體詢問，是否感受到「順時中者生、逆時中者亡」的壓力？是否會支持改順蘇貞昌？柯文者回應，不要講這麼嚴重啦，都擁護中央政府啊，沒問題的確，他跟侯友宜兩人都很認真在做事，政治口水少一點，特別在疫情期間。

他說，本來他很愛講話的，現在都不太講話了，認真做事就好，疫情期間不要有太多的紛擾，撐過去再講；他直言，最近都20多個確診案例，他還是有點毛毛的，這個還是要先撐過去，一個月後要口水戰再來，國家有危險的時候還是要沉著應戰。

由於柯文哲才說要減少政治鬥爭，但民眾黨昨天在臉書說要換掉指揮官陳時中，遭網友批評民眾黨在搞政治鬥爭，柯文哲指出，昨天他看到社群網站的貼文後，有打電話到黨團去問，主要是黨團認為在武漢包機的立場，蘇貞昌和陳時中的意見不一樣，所以他跟黨團說，如果是他們2個人的意見不一樣，那就說請他們2位意見一致或是討論完再說明就好，「但不能因為不喜歡一道菜，就叫人家換掉整個廚房」，他覺得不用這樣，他說，民眾黨還是擁護中央政府。