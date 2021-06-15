吳鴻麟，1899年9月28日生於日治時代的桃園中壢，吳家為地方望族、客家人，其父親吳榮隸是清代的秀才，被地方人士稱譽為「文采德行，素孚桑梓」，生有八子分別是長子吳鴻森（外科醫師， 曾任參議員、國大代表、省府委員），次子吳鴻麒（日治時代知名法官，戰後於228時遇難）、三子吳鴻麟（內科醫師，曾任桃園議長、縣長）、四子吳鴻爐（從商）、五子吳鴻勳（海事）、六子是吳鴻燕（農學）、七子吳鴻煎（ 齒科醫師）、八子吳鴻烹（ 外科醫師）， 其中一半的孩子是醫師，其中，吳鴻麒和吳鴻麟是孿生兄弟。吳家在桃園中壢的影響力迄今仍然不能小看，因吳鴻麟之子吳伯雄（曾擔任省議員、桃園縣長、台北市長、內政部長、中國國民黨主席），和吳伯雄之子吳志揚也曾擔任省議員、桃園縣長，祖孫三代都曾任桃園縣長，是台灣地方政治史上的紀錄，至今無人能破！而吳鴻麟夫人林訪蘭女士也是苗栗望族出身，前苗栗縣長林為恭的妹妹，可以想像吳家透過聯姻結合更多地方知名的家族，成為人脈廣闊的政商力量不容小覷！

吳鴻麟1925年畢業於總督府「台北醫學專門學校」，畢業後進入日本赤十字會台北支部醫院服務，1930年與其兄吳鴻森（也是台北醫學專門學校畢業）一起開設「中壢醫院」，其兄外科擔任院長，他做內科，擔任副院長，當時的醫院建築典雅氣派，座落於中壢的精華地段成為地標，是中壢人從小到大看病的共同回憶！兄弟倆醫術高明口碑遠播，受到地方人士擁戴與敬重。大哥吳鴻森於日治時代就擔任新竹州參議會的參議員及新竹州聯合醫師會副會長，戰後當選第一屆台灣省參議會參議員和第一屆國民大會代表，因其弟吳鴻麒於228時毫無罪名遭受逮捕，未經審判即被虐殺，曾向蔣介石陳情卻無結果，使其對政治失望，後來參與中原大學的設立造福鄉梓，而不再積極向政治發展。而吳鴻麟雖在其兄吳鴻麒遭受莫名破害而慘死之後，依然沒有放棄從政之路，他從桃園縣議員做到議長，之後又選上第四屆桃園縣長（任期1960～1964），接著他栽培兒子吳伯雄踏入政壇，先進入省議會當省議員，之後吳伯雄也當選第七屆桃園縣長，後來吳伯雄還擔任內政部長、台北市長，中國國民黨秘書長、副主席及主席，是國民黨重用的客家代表性人物，而吳伯雄的長子吳志揚也當選第16屆桃園縣長，寫下三代縣長的地方政治史紀錄。

1990年吳鴻麟設立了「紀念獎學金」每年頒發獎學金給桃園的年輕學子，他過世之後仍然由吳伯雄接手繼續運作，迄今超過30年未曾中斷，造福了數以千計的學生。吳鴻麟的女兒吳英芳，在就讀台北第三高女時，就在他的促成之下與台大的宋瑞樓醫師結婚，宋教授一生致力於肝病研究，是台灣的消化內視鏡之父，也是肝病研究之父是醫界本土出產的中研院院士，對臺灣醫界的貢獻也令人稱道不已！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集