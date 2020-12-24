黎智英（中）於2020.12.23以港幣1千萬（折合約130萬美元）、港幣30萬（約4萬美元）人事擔保、不得接受傳媒採訪、不得發表任何文章、不得離開香港，以及全日24小時不得離開住所，除非到警署報到或上庭應訊等嚴苛條件獲得保釋。圖／擷自立場新聞影片

因涉嫌欺詐罪及《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，被羈押候審的壹傳媒集團創辦人黎智英，星期三就兩案合併向高等法院申請保釋。黎智英以港幣1千萬元現金（約130萬美元）、港幣30萬（約4萬美元）人事擔保、不得接受傳媒採訪、不得發表任何文章、不得離開香港，以及全日24小時不得離開住所，除非到警署報到或上庭應訊等條件獲得保釋。

人權組織表示，這是國安法實施後首宗在法庭獲准保釋的案件，但條件史無前例苛刻，形同軟禁及剝奪言論自由，印證國安法侵犯人權。

去年多次參與反送中運動遊行集會的香港壹傳媒創辦人黎智英，今年2月28日起，4次被警方拘捕，兩次涉及參與去年反送中運動，組織未經批准集結等罪名；一次涉及參與今年六四31週年維園燭光集會，涉嫌非法集結。

黎智英成首名國安法勾結罪被告

今年8月10日約200名警員高調搜查《蘋果日報》大樓，以涉違反《港區國安法》第29條「勾結外國勢力」，以及串謀欺詐，拘捕黎智英、他兩名兒子、4名壹傳媒高層，以及香港故事成員李宇軒、前學民思潮成員周庭及李宗澤3名社運人士。

73歲的黎智英12月2日就涉嫌違反《港區國安法》的案件到警署報到，被警方連夜扣查，並起訴一項欺詐罪，隨即在12月3日提審，案件由港區國安法指定法官蘇惠德審理，拒絕黎智英保釋申請，即時送到荔枝角收押所還押，到明年4月16日再提訊。

12月11日警方再加控《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，是國安法今年6月30深夜實施後，第一個被控以有關罪名的人士，案件12月12日在西九龍裁判法院提堂，繼續由港區國安法指定法官蘇惠德審理，引起各界關注。

黎智英一個月內第3次申請保釋

法官蘇惠德再次拒絕黎智英保釋申請，將案件押後到明年4月16日下午再提訊，期間需要繼續在荔枝角收押所還押看管。

在荔枝角收押所還押超過兩星期後，懲教署上星期五（12月18日）安排黎智英轉往高度設防的赤柱監獄繼續羈留。

兩度被法官拒絕保釋申請，被還押21日的黎智英星期三就兩宗案件，合併向高等法院申請保釋候審，由另一名國安法指定法官李運騰審理。

千萬港元交保 不得離家或發言

法官聽取控辯雙方陳辭後，下午批准黎智英以港幣1千萬（折合約130萬美元）保釋外出。不過，控方在法官批准保釋後，隨即表示將會在7日內向終審法院提出上訴，並引用《終審法院條例》第35條，申請於上訴期間將黎智英繼續羈押。

法官李運騰以沒有權限為由駁回控方向終審法院申請上訴，控方其後要求盤問三名人事擔保的人士，辯方要求以內庭形式進行。據了解三人是香港天主教區榮休主教陳日君樞機、律師何俊仁以及香港浸會大學客席教授吳明德。

最終法官李運騰維持批准黎智英保釋外出，但是保釋條件大幅提高，包括港幣1千萬元現金（折合約130萬美元）；港幣30萬（折合約4萬美元）人事擔保；不得直接或間接進行任何可能會被視為請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行製裁、封鎖或採取其他敵對行動的行為，即不得會見外國官員；不得接受傳媒採訪、不得發表任何文章、不得在社交網站帖文、不得離開香港、交出所有旅遊證件，每星期三次到警署報到，以及全日24小時不得離開住所，除非到警署報到或上庭應訊等。

人權組織批保釋條件苛刻形同軟禁

黎智英是首位在法庭獲准保釋的港區國安法被告，民權觀察創辦人之一沈偉男接受美國之音訪問表示，黎智英的保釋條件非常罕有及苛刻，他感到遺憾，但是就著這個可說是史無前例苛刻的保釋條件，律政司仍然申請上訴到終審法院，他認為是十分悲哀，亦違反保釋的無罪推定，形同軟禁及剝奪言論自由。

沈偉男說：「你見到今次的保釋條件，即是無論那個保釋金，或者你可以說他（黎智英）要軟禁在家中，即是在家中他又要失去人身自由，其實另一樣比較上我們要關注的，就是他在這個保釋期間，他是不可以接受任何訪問、不可以發表任何文章，亦不可以在網上的媒體去發Post（帖文），你會見到這個即使他可能換取得到暫時離開監房，但其實他的言論自由、表達意見自由，都全部會被剝奪的，我想這個都真的是史無前例，很大機會是，即是過往都很少這樣發生，我想這個都是見證得到，即是現在香港那個人權狀況。」

沈偉男表示，從黎智英的案件以及過往兩宗被法庭拒絕保釋的國安法案件，可以看到國案法被告人在法庭很難申請保釋，印證國安法侵犯人權，一經檢控上法庭猶如「未審先囚」。



2020.12.23黎智英獲保釋後在律師陪同下登入駕駛座開車離開法院。圖／擷自立場新聞影片