全世界都忙著搶疫苗，打疫苗，只有台灣政府，一邊打疫苗，一邊打假訊息，然後還要應付一堆紅藍陣營裡，假裝成算命師，語言分析師的紅色螞蟻，這些人突然變得很偉大，很萬事通，又好像有天眼放在總統府，每一個都是諸葛亮，每天爆料，說來說去，就是政府很爛，不顧人命，疫苗買太少，炒股票，收傭金，道理似是而非。從紅色電視到網路，社群，然後在議會殿堂放送，目的就是利用疫情，打擊抹黑政府，說實在，放火輕鬆，救火者滿身大汗，民代放火有免刑責，還可以博名利，官員反擊，還被罵到滿頭包，我雖然深愛民主自由，卻不得不對這樣的民主深深質疑。

一個藍色政客說：打疫苗秩序太亂，就是因為疫苗太少，天啊，這兩個不相關議題，也可以湊一起，只隔一天，長者預約施打者減半，原因是網路宣傳疫苗打死人，名嘴討聲量，通常語不驚人死不休，單純的防疫事務，談來談去都扯政治，然後再說：這個政府眼中只有政治，這個名嘴還很會算命。郭台銘發善心，要替台灣買疫苗，5月初，台灣買BNT遭老共阻攔，郭台銘當然知道此事不易，畢竟老郭打混國際不是一天，郭台銘說：「買疫苗任務宛如行走隧道，前有出口，卻忽明忽暗」，這句話可以看成：前景仍然不定，這位神通黃姓名嘴居然可以從這句話，分析出政府只是「表面幫忙，暗中阻擋」，我搞不懂這位名嘴是那種大腦運作出：政府阻擋企業家捐疫苗的結論，懂一點邏輯的人會反問：政府為何要阻擋？對政府或人民有何好處？我只能懷疑：寫這些文字，說這些話，目的只為掩蓋老共阻擋台灣取得BNT疫苗的事實，在台灣政府頭上冠上罪名而已。

疫苗戰略物資難逃國際角力

很多事情，本身並不複雜，在台灣當官，都知道穿著舊中國衣服的這個國家不正常，國際上才會被老共打壓，尤其是疫苗屬於戰略物資，老共不阻擋才奇怪，如果民間企業願意出面買疫苗送政府，沒聽過接受禮物者還要出面阻擋的事情。

有人形容台灣人是「台灣鯛」，不好侍候，其實不然，真正鯛民是紅色傳媒同路人、紅色民代、紅色立委，不願意台灣抗疫成功，因為疫情拖越久，台灣經濟越快崩潰，越容易接受老共招降，所以，政府怎麼做都不對，疫苗買少是不顧人民生命，疫苗買多過期是浪費貪污，政府怎麼做事，永遠都錯，但是不要忘了，民進黨執政下，台灣成績並不差，甚至超過過去幾個政府。

根據《天下雜誌》最近公佈一項調查：接受調查四十個OECD國家，意思就是富人國家，在幸福生活指數上，台灣排名17名，超過日本26和南韓33，如果不信任《天下雜誌》，那麼看看聯合國2021年世界幸福指數調查，台灣排名24，中國88，香港77，香港在2018年還排在台灣之前，被老共國安法罩頂後，一落千仗，幸福與否，是人民對於自己生活最直接感受，國民所得只看出物質享受，精神生活是否自由、快樂，雖然台灣在民進黨治下，並不完美，但是與其他國家比較，也不是很爛，中央或地方民選政府表現也各有優劣，可以公評，但是要有理有據，失去理性基礎，就沒有辯論必要了。

我理解藍色黨奪回政權心切，落井下石，見縫插針，都是政治謀略，但是，表演上火，失去理性自制的原則，很容易變成是在摧毀台灣，最終得利老共，大家沒了政治舞台而已。

全民抗疫，無法成功，全民必然失去自由生活，這點認知超越政治，也盼望藍色人士話出口前想想台灣，這是我們最後的鄉土，你有權認同中國，回歸祖國，但是，請你不要嫌棄台灣，讓我們自由選擇在此安靜生活。



作者指出，全世界都忙著搶疫苗，打疫苗，只有台灣政府，一邊打疫苗，一邊打假訊息。2021.6.15台北松菸接種疫苗現場。圖／PAUL