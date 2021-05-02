洪長庚，1893年5月26日生於清朝的台灣台北，洪家是望族，曾祖父洪騰雲被稱為大善人，捐助公益深獲敬重，他父親為知名淡江詩人洪以南。洪長庚在艋舺公學校畢業後，他的日本老師岡本要八郎（知名礦物學家，北投石的發現者）建議其家人送他前往日本留學，在京都先讀高等小學校一年，再入京都第五中學，之後進入大阪醫科大學，於1920年畢業跟隨宮下左右教授研究眼科學並擔任助手，1924年再轉學東京帝大跟隨井上通夫教授研究眼科學，1927年提出《日本人脈絡膜及網膜色素胎生組織學的研究》論文，次年獲得東大醫學博士學位，是台灣人首位眼科學博士，也是第三位台灣的醫學博士，當時他已35歲。

1929年，洪長庚返回故鄉，於台北大稻埕圓環附近開設「達觀眼科醫院」，是台灣第一所專門治眼疾的私人醫院。他醫術精湛，救治不少差點失明的病患，而「達觀」取名自其父親的書齋「達觀樓」。又為了感恩其小學老師岡本要八郎的啟蒙，洪長庚也對台灣的礦石研究極有興趣

，除了醫學研究論文的發表之外，他也寫過不少有關礦石晶體結構研究的書籍，更在其「達觀醫院」庭院中，保存有紀念岡本要八郎的「岡本翁頌德碑」，直至1963年因醫院改建而將石碑遷移至新北投善光寺，可見其感恩父親及尊師重道的精神。

二次戰後，洪長庚繼續服務眼科病患，他的個性嚴格要求護理人員、病人或家屬要按照醫囑行事，若發現有不遵照醫囑，常會開口罵人，他說：「眼睛是自己的，若自己不好好照顧，要靠甚麼人？到底要不要保有自己的眼睛？」他認為病人若不和醫師合作，醫師再怎麼高明也沒有用！所以雖然有時病人或家屬被他罵哭了，還是會感激他的「愛之深，責之切」態度。他的專業甚受民眾及同業肯定，也出任台北市醫師公會理監事職務多年。業餘的他還喜好攝影，對照相機、手錶等機械頗有興趣，會親自動手修理，還會描繪結構圖分析機械的構造和功能，就像他對眼球構造深入研究一樣頗有心得。

洪長庚於1958年9月退休，時年66歲，將「達觀醫院」交由台大醫院畢業的次子洪祖恩接棒。而他的三男洪祖培醫師也是台大神經科的首位主任，是台灣神經醫學的泰斗，父子二代對台灣醫界的貢獻和民眾健康的照顧令人欽佩！1966年3月21日洪長庚因肺癌病逝，享年74歲，他一生挽救了不少瀕臨失明的病人，這些經他妙手回明的病人，內心充滿對他永遠的感激！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集