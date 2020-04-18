韓國瑜不是說恁爸等你嗎？韓市長請你不要當一個小孬孬！男子漢大丈夫，直球對決！勇敢接受高雄市民檢驗！圖/取自韓國瑜臉書

韓國瑜不是說恁爸等你嗎？韓市長請你不要當一個小孬孬！男子漢大丈夫，直球對決！勇敢接受高雄市民檢驗！

罷免案要能夠通過，需要兩大條件；第一：同意罷免的票數大於不同意罷免的票數；第二：同意罷免的票數要超過全部選民人數的25％；其實要罷免一個人也不是那麼容易的。

坦然接受人民的檢驗，是所有政治人物應該有的基本政治素養；否則就沒有資格出來玩政治！

任何一個人在台灣社會行走，如果「願賭不服輸」，會被一般民眾看不起！

英國前首相邱吉爾的名言：「酒店關門我就走！」是所有政治人物應有的態度，所有的政治人物也必須學會在選票面前，謙卑！謙卑！再謙卑！

建議韓國瑜市長在接下來的每一個日子，每一分每一秒認真打拚高雄市政；高雄市民的眼睛是雪亮的，高雄市民給過韓國瑜機會，希望韓國瑜把握接下來到6月6日的日子，用心為高雄市民服務，並坦然接受高雄市民在6月6日的決定！

反正此處不留爺自有留爺處！在台灣這個民主國家，每兩年就有一次大型選舉，如果韓國瑜通過罷免案的考驗，表示高雄市民肯定韓國瑜一年多來的整體表現，韓市長就應該更加用心市政，以回報高雄市民；如果韓國瑜被高雄市民罷免，就要反躬自省檢討改進；如果接下來仍然有為台灣民眾服務的熱情，2022年馬上有地方選舉，他仍然可以投入選舉，爭取為民服務的機會；即使在這個地方跌倒，也可以在別的地方站起來。

高雄市民也要把握這個難得的機會，因為在國民黨的威權統治時代，幾十年來台灣的選罷法都是在打假球；感恩台灣的民主前輩抗爭幾十年，台灣人民終於有一個公平合理的選罷法，讓人民的罷免權是看的到也吃的到的。

政治人物只有在選票面前才懂得謙卑，才不敢假肖；請韓國瑜市長站出來，直球對決，不要龜縮。

天佑高雄！天佑台灣！