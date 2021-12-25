中國直播主薇婭逃稅被罰款金額，是遠東公司被罰款的三倍。不只罰款而已，網路帳號全部查封，等於是事業毀。示意圖／擷自網路

中台兩地的美女帥哥紛紛惹事，第一位是美籍台灣藝人王力宏的家庭風暴，演變成渣男事件，簡單稱；大老婆的反擊，王力宏形象，長期經營很好，結果一夕破滅，風暴來臨也更加無情，中共目前正在藉著打擊劣跡藝人，順便割韭菜，搞共富的興頭上，王力宏只能倉皇逃離北京，他心裡明白；不走的話，搞不好會進入監獄，藝人之路從此無緣，也就不在話下了。

中台兩地的文化社會，本來異質度就很高，三十年互往，交流，不交心，中共在只開放不改革的情況下，社會的貪婪與色情掛勾，金錢在中國社會製造腐敗，更勝於台灣，官員貪污稱為「億元俱樂部」，或稱「趙家人」，「趙」者，「兆」也，今天習近平抓腐敗，正好是中共自己養出來的，誰也無法自比清高，可是，民間針對打壓帶著含金湯匙的渣男，這一件事看法卻相當一致，唯一不同的是：台灣的民主至少還有法律保障，不像洪秀柱所言；台灣和老共獨裁，兩者只是十步笑百步，老共豬瘟來襲，只好引進老美萊豬上市場應付，台灣進口萊豬，還要人民投票，單單這一點，就不只百步之差了。

另一個更大的花邊訊息是：薇婭被罰款六十億台幣。薇婭被稱為中國網路上「帶貨女王」，擁有將近一億的粉絲，一年有30億業績，單單靠著一個人的視頻節目，可以創下超過幾個大型百貨公司的售貨業績，說真的，令人不可置信，更離奇的是——薇婭逃稅被罰款金額，是遠東公司被罰款的三倍，但是，這位小女孩二話不說，立即繳清罰款，這種實力才令人驚訝，後來才發現：老共打壓薇婭，不只罰款而已，網路帳號全部查封，等於是事業毀了，還好，人沒有被抓去關押，經過查證，薇婭的背後老闆就是聯想柳傳志，聯想在中國靠著賣筆電手機起家，也是雙馬以外的網路大亨，雙馬被老共割了韭菜之後，馬雲、馬化騰幾乎神隱，柳傳志眼看局勢不對，準備退休開溜，沒想到還是被盯上了，習近平為了搶錢救中國共產黨，把富豪當作土匪打，所謂土匪打土匪，一打就中，印鈔已經來不及，中產階級以上家庭，正面臨雞飛狗跳。

剛回台的台商說：東莞工廠已經變成空城，珠江三角洲情況更不佳，遠東企業被割了韭菜，嚇壞不少台商，很多台灣企業關廠後，員工不敢回台灣，所以台流人口正在增加，估計超過十萬人，台商協會也自顧不暇，無法救援。

台流增加，反映出中國下崗工人也快速增加，失業大軍已經成為社會隱患，所以，習近平才要喊出維持中共繼續執政。

習近平以為武漢病毒讓西方國家經濟不振，剛好可以讓中國獲利，其實，問題不能這樣看，中國是外銷型國家，勞動力製造產品，賣到海外西方國家，如今，美國歐盟因為疫情打擊，經濟不振，購買力無法提升，很自然影響到中國的出口，最後就影響製造業和投資，這個惡性循環相當簡單。

失去投資，就無法創造GNP，2016年，投資增速還有30%，現在只剩1%，房地產已經熄火，全民資金凍結在只蓋一半的大樓中，沒錢沒消費，現在，糧荒已經逼近，習近平還假裝很悠閒，其實已經內外交逼，習近平下令封鎖戰狼網站「鐵血社區」，連專門歌頌中國經濟一定強的清華大學李稻揆教授都認為；中國經濟已經陷入困境，所以彭博社說：「中國人苦日子到來」，此話應該不是虛言。



作者指出，習近平為了搶錢救中國共產黨，把富豪當作土匪打，馬雲（左）、馬化騰（右）早都已經神隱。圖／擷自網路，民報合成