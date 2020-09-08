為瞭解民間對台灣護照的看法，匯集民間的創意和想像，時代力量特舉辦「We are TAIWAN護照封面設計比賽」，選出11件得獎作品。黨主席高鈺婷在頒獎活動致詞指出，時代力量辦理這項比賽，展現民間的熱情與活力，希望政府能感受到台灣社會對於護照上凸顯台灣意象的決心。

時代力量於今年5月舉辦「We are TAIWAN護照封面設計比賽」，歷時3個月，共徵得127件作品，並透過民眾票選及評審選出11件得獎設計。

時代力量自9/3（四）至9/7（一）在台北大稻埕Olympus Plaza Taipei舉辦護照封面設計展，將參賽的127件作品全數展出，並在9/3晚上辦理別出心裁的護照封面設計頒獎酒會。除黨主席高鈺婷、立法委員邱顯智、立法委員陳椒華及時代力量黨公職人員之外，美國在台協會（AIT）前處長司徒文大使、波蘭臺北辦事處經濟組官員Dariusz Rajkiewicz及日本產經新聞社台北支局長矢板明夫等外賓亦應邀出席。

與會外賓在頒獎酒會致詞時，都肯定時代力量舉辦這項比賽，讓台灣在護照設計上能加強台灣辨識度，並樂見台灣持續參與國際事務，提升國際能見度。

前AIT處長司徒文致詞時表示，他都是以Taiwan來稱呼台灣，其家屬、朋友也都如此。司徒文表示台灣使用中華民國或Republic of China，國際上有許多人聽不懂、看不懂、不瞭解，並強調如果清楚說自己來自Taiwan，他認為這會是一個進步。



前AIT處長司徒文致詞時表示，他都是以Taiwan來稱呼台灣，並強調如果清楚說自己來自Taiwan是一個進步。圖／時代力量提供

參賽作品當中，除了可以看見台灣民眾豐富的創造力，更能看到一般人對於台灣的多元認同。在創作素材方面，有許多設計者不約而同地使用台灣的特有動植物、傳統習俗、建築物、在地美食等內容，充分展現台灣多元且豐富的文化內涵，也凸顯在中華民國國徽之外，台灣認同可以有其他多元的呈現方式。

時代力量指出，台灣護照封面上的「Republic of China」字樣，讓台灣人時常在海外被誤認為是中國人。在Covid-19疫情初期，因為中國的疫情嚴重，讓台灣被誤會的情況更勝以往，許多國人因此被其他國家刁難甚至被拒絕出入境。護照正名的議題也因而浮上檯面，今年4月，即有立委提出護照正名公決案，希望解決台灣被誤認為是中國的問題。

頒獎活動前夕，行政院在9/2（三）公告新版護照封面設計，引發議論。各界對新版封面雖評價不一，基本上仍符合公決案要旨。遺憾的是，政府在設計新護照封面的過程中，並沒有積極從民間汲取意見跟創意，新改版的護照與舊護照乍看之下並無太大不同。時代力量呼籲政府未來能加強與民間的互動，傾聽民間的聲音。



時代力量自9/3(四)至9/7(一)在台北大稻埕Olympus Plaza Taipei舉辦護照封面設計展，將參賽的127件作品全數展出。圖／時代力量提供



時代力量2020.9.4〜7於台北大稻埕Olympus Plaza Taipei舉辦護照封面設計展，其中有11件得獎作品。圖／時代力量提供



時代力量2020.9.4〜7於台北大稻埕Olympus Plaza Taipei舉辦護照封面設計展，其中有11件得獎作品。圖／時代力量提供