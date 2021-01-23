牛年到，高雄市政府循往例製作高雄版新春小物發送給市民朋友。高市府表示，傳統春聯延請全國知名的高雄書法家陳明德老師，其用剛健有勁的筆觸，寫下對未來的心意和祝福；此外，市府也準備了富有高雄特色的方形Q版春聯，祝福市民朋友在牛年平安、健康、幸福，「犇」向希望、「犇」向美好。高市長陳其邁也先拜早年，預祝大家新年快樂！

傳統春聯上頭的「犇向希望」書法字，出自陳明德老師之手。陳老師任職於高雄湖內區明宗國小，曾奪下全國美術展書法金牌、也是湖內明宗書法館館長，這次以剛健有勁的筆觸，寫下對未來的心意與祝福。 高市府也設計方形Q版春聯，這款春聯以「犇向美好」字樣為主軸，周邊環繞崗山之眼、捷運美麗島站光之穹頂、高雄流行音樂中心和高雄輕軌等高雄景點；另外，棗子、芒果、芭樂、香蕉、白玉蘿蔔、肉燥飯、黑輪等高雄在地農產及美食，亦在構圖之列。另福袋部分，以可愛風格呈現牛年意象，內有1元硬幣，數量有限，即日起可領取。

高市府歡迎市民朋友索取牛年限定高雄版新春小物，傳統春聯、福袋，自即日起可至市府四維行政中心一樓聯合服務中心、鳳山行政中心前棟一樓服務台、各區公所索取；方形Q版春聯則從1月27日(週三)起，開放市民朋友至市府四維行政中心一樓聯合服務中心、鳳山行政中心前棟一樓服務台、各區公所索取。各處新春小物數量有限，索完為止。

※😊犇向新年，高雄春聯、福袋新鮮亮相！ 今年是高雄邁入一百年後的第一年，市府特別製作了多款2021牛年限定高雄版新春小物，要把高雄的希望、美好、幸福，帶給大家。歡迎來領取！

🧧「犇向希望」春聯：由曾奪下全國美術展書法金牌、高雄湖內明宗書法館館長陳明德老師，用蒼勁有力的筆，為各位寫下新年祝褔。帶給你滿滿好運氣！ ⌚️ 1月22日（五）14:00後 📪高雄市政府四維行政中心一樓聯合服務處、鳳山行政中心前棟一樓服務處、各區公所開放索取。

🧧「犇向美好」方形Q版春聯：結合高雄美食與特色景點：崗山之眼、捷運美麗島站光之穹頂、高雄流行音樂中心和高雄輕軌；棗子、芒果、芭樂、香蕉、白玉蘿蔔、肉燥飯、黑輪等高雄在地農產美食。帶你犇向越來越美好的高雄！ ⌚️1月27日（三） 📪高雄市政府四維行政中心一樓聯合服務處、鳳山行政中心前棟一樓服務處、各區公所開放索取。 . 我們一起度過團結抗疫的2020；2021，我們也一樣要做好 #防疫台灣隊 。過年期間，也不要忘記勤洗手、戴口罩以及保持社交距離。 拜個早年，預祝大家新年快樂！