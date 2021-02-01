看水滸傳最讓人生氣的是，好人被害，正義不彰，告官無效，因為官比賊更可惡！近日喧騰一時的「翁茂鍾案」，讓人想到水滸傳。據 媒體報導 ，翁茂鍾有27本筆記詳述如何籠絡司法官、警、調及公務員等對象逾200人。他陪司法官吃飯打球、協助官員買股大賺5千萬元，逢年過節送禮請安、巧遇司法官聚會後搶著付帳、幫忙買NBA職籃票、參加司法官子女婚禮、探視司法官生病家人等。針對這個案件，立委邱顯智在臉書訴求：1.公布完整宴飲收禮名單，莫再包庇司法襯衫宴飲團。2.實質查核財產申報，徹底追查不明來源財產。

《水滸傳》是元末明初的長篇小說，君權之下人民苦難當；諷刺的是，民國成立過百年，具有公權力的一群人，竟然不察，判決翁的公司勝訴，三億不用還，讓一個奉公守法，三十多歲、育有兩位女兒的銀行經理，只因為他對翁討債，從此成為百官行述團霸凌追殺的對象？

司法改革正此時

稍有正義感的人，看到這個訊息都會難過不忍，蔡總統：您看到人民的苦了嗎？司法改革正此時！從嚴懲違法檢察官、法官、調查員開始，且監察院調查報告要公布，讓全民知道全數涉案的法官是誰？到底司法院的調查報告內容為何？

翁案造成正義泯滅的原因就是拉幫結派後，利益讓良知與專業泯滅，沒有真相就沒有正義！當「自己人審自己人」高高舉起，輕輕放下，難保社會安定，古有官逼民反，現代版的官場不義，將帶來更大的災難。

人民冤情無顏色區別，全部立委要關注此議題！民意代表是人民選出來監督政府，當人民受難，民代責無旁貸，立法院要成立真相調閱專案小組，替人民討公道！