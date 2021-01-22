高雄長庚今舉行國際醫療「罕見困難病例」治療成果分享，病患遠從海外來到高雄長庚接受陳肇隆院長聞名的活體換肝手術，並在一年內再由神經外科莊銘榮醫師成功地完成左右腦超顯微顱內外血管接合手術。(圖/陳俊廷)

高雄長庚今舉行國際醫療「罕見困難病例」治療成果分享，該來自東南亞的四歲男童ALLEN，同時患有先天性膽道閉鎖及兩側性毛毛樣病，經該院基因鑑定，是極為罕見的阿拉吉亞症候群( Alagille syndrome)。

病患遠從海外來到高雄長庚接受陳肇隆院長聞名的活體換肝手術，並在一年內再由神經外科莊銘榮醫師成功地完成左右腦超顯微顱內外血管接合手術。

高雄長庚神經外科醫師莊銘榮說：「阿拉吉亞症候群產生的膽管發育不全比較常見，但是合併腦部血管異常是非常罕見的狀態。這全世界目前報告的病例數，也許不會超過２０個。」

小朋友術後恢復不錯，媽媽特別感謝台灣醫療團隊，醫師也提醒，罹患毛毛樣病，小朋友可能會有短暫、重複發生的單側肢體無力症狀，在發病初期容易忽略，家長可多留意孩子狀況。

來自東南亞的四歲男童ALLEN在毛毛樣手術前，小朋友發生一次嚴重腦中風以及多次暫時性缺血中風症候群。術前血管攝影顯示嚴重兩側性毛毛樣病，以及灌流檢查兩側性危險性腦灌流。手術後近一年，這次特別在疫情嚴峻的當下跨海來台進行追蹤檢查並先接受完整的隔離檢疫。

本次術後約一年，經神經放射科團隊特殊的灌流影像分析，可以見到術前術後腦部循環獲得非常明顯的改善。

此外，當初中風後引起的一側肢體偏癱，也順利恢復七八成功能。小朋友在手術後，再也沒有發生任何暫時性缺血腦中風的症狀。而最早活體換肝，也成功地治療先天性膽道閉鎖所引起的肝臟機能障礙。

高雄長庚指出，男童跨海成功治療的案例，顯見台灣醫療的進步，而醫師指出，成年人也會發生毛毛樣病相關的腦中風，但很容易發生誤診，因此一旦出現，類似中風的症狀，就要盡速就醫診斷。