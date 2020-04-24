推薦序

向泰源起義英雄致敬／劉重義博士（台灣民族同盟總召）

高金郎先生是泰源起義主要策劃人之一。伊自2007年就和我有密切的共事，作伙打拚宣揚台灣民族主義。2005年我自美國搬轉來台灣進前，當時資訊有限，攏將施明德當作是領導泰源起義的主要人物。熟識高先生了後，讀伊親身參與所寫的《泰源風雲》，才對這個重要的歷史事件有較深入完整的瞭解。

泰源監獄自1960年代中期是支那黨關政治犯的大本營，其中有台灣獨立思想的勇士，在1968年2月開始計謀自獄內發動武裝起義，要奪取輕裝師武器，佔領富岡電台，放送「台灣獨立宣言」，和分發台灣獨立宣傳單。怹也準備聯合原住民在山區打游擊，期待激發全島性反外來赤藍統治的革命烈火。怹成功爭取著執行警衛任務的台灣人士官兵，以及當地的原住民知識青年等，總共超過百外人決心加入革命隊伍，推翻赤藍統治集團。

1970年2月8日，六個勇壯、堅決的外役政治犯，鄭金河、陳良、謝東榮、江炳興、詹天增和鄭正成，照計畫發動起義。可惜，行動過程的意外，致到事蹟敗露。六壯士被情勢所逼，帶槍逃亡山區。當時服兵役在東部第十九師五五旅擔任旅部連通訊中心代主任的謝文雄回想講：每日有關抓人進度和動員佈置的往來電文，攏由我經手，我知這是台獨案件，心內替怹六人著急，卻無法度出手援助。

到2月18日，六壯士先後被抓押回。江炳興志士被抓到警察局以後，對圍在外面關心的群眾大吼「台灣獨立萬歲」，予群眾瞭解：這是一場台灣獨立革命起義，呣是支那黨惡宣傳的逃獄事件。3月30日，軍事法庭宣判，除鄭正成被判刑十五年六個月，其他五位攏快速在5月30日被凌遲殺害，為追求台灣民族獨立和自由而犧牲生命。

起義行動失敗後，五位烈士勇敢承擔所有責任，在嚴刑偵訊中緊守口風，假講鄭正成壯士並不知情，是被逼的，也無透露牽連其他同志。當時，支那黨在聯合國的席位已經真危險，加上4月24日發生台獨壯士黃文雄和鄭自才在紐約刺殺蔣經國的行動，予台灣問題成做國際社會注目的焦點。在內外情勢的壓力下，赤藍高層一方面企圖掩蓋泰源起義的革命意義，閣要報復台灣青年刺殺蔣經國的行為，所以，採取快速結案，用黑道式的執刑，殘暴虐殺五位泰源壯士洩憤。其他百多位參與行動計畫的革命同志因此倖免受難。

鄭金河烈士在將被押去刑場彼時，大聲吼：「台灣獨立萬歲！」鄭正成志士帶出鄭金河烈士最後的遺言：「台灣若無獨立，是咱這一代少年人的見笑！」「阮要去啦，剩的著留給您囉！」

多年來，台灣政治受難者關懷協會每到5月30日，攏聚集在台北義光基督長老教會，舉行泰源五烈士和陳智雄烈士成仁聯合追思禮拜，因為台灣民族英雄陳智雄烈士是在1963年5月28日被支那黨殘暴虐殺。

台灣民族同盟在2013年，陳智雄烈士成仁五十周年的時刻，聯合本土社團用「表揚民族英雄，鼓舞抗爭精神」的思維，擴大紀念活動，除了紀念為台灣人死的陳智雄烈士，和發動革命而犧牲生命的五位泰源烈士，也第一擺公開表揚當年勇敢投入起義行動計畫的勇士，予所有用具體行動勇敢追求台灣獨立的志士，攏受著台灣社會應有的肯定和尊敬。

台灣民族同盟在2016年再度聯合本土社團，策劃「 Siro Heroes–泰源事件」舞台劇，由台灣大學戲劇系和國立藝術大學戲劇系的畢業生合作編劇演出。台灣的政治受難者有兩種無仝的國家認同：有台灣獨立思想的叫做Siro，日語白色的意思，對比彼寡認同支那的Aka，紅色的意思。

2017年2月25和26兩日，「 Siro Heroes–泰源事件」在台北台灣藝術教育館的南海劇場公演三場，每場攏客滿，八十％的觀眾是少年人。同盟並聘請專業攝影團隊，將舞台劇拍做高品質的ＤＶＤ光碟影片，來保存這個珍貴的民族文化資產。

泰源起義烈士對外來赤藍集團，開了台灣民族獨立運動的第一槍，怹勇敢反抗外來赤藍統治的精神，正正是「台灣魂」的精粹。將這種閣尖閣利的反抗題材用舞台劇形式公開演出，在台灣是第一攤，目的是要喚起台灣人對這個事件的認識與重視，予先賢志士為了爭咱台灣人的出頭天，採取行動挑戰外來統治勢力的勇敢精神廣為流傳，以強化台灣人守護家園的意志。

台灣民族同盟自2013年開始，每年攏有紀念陳智雄烈士和五位泰源烈士的活動，為台灣民族主義思想在台灣社會釘根。這中間，反動派不斷放出擾亂泰源起義革命意義的假資訊和謠言，怹講「泰源事件並無追求台灣獨立的思想」以及「泰源事件是Siro要藉機會刣Aka」。尤其可惡的是，2013年支那共產黨綁匪竟然在北京西山，將泰源五烈士和陳智雄烈士等，列做是為支共綁匪顛覆赤藍政權的支那無名英雄。換一句話講，怹要強調，泰源事件呣是追求台灣獨立的革命行動。

高金郎先生對反動派企圖歪曲泰源起義的政治意義非常憤慨，尤其過去幾冬有真濟新的事件相關資料出現，就決定將《泰源風雲》增修內容出新版。我非常贊成並自願盡力幫忙，予新版本的內容可以閣較充實和正確。

支那黨處理泰源事件的相關報告，以及真濟當時在獄中的政治受難者出獄後的自述，攏指出泰源起義是追求台灣獨立的行動，反動派的歪曲無可能欺騙社會。這寡活命落來的泰源志士，絕大多數出獄後也攏無放棄追求台灣獨立的心願。

高金郎先生在準備資料過程中，尋著郭振純先生在火燒島出獄後，用日文手寫的「台灣獨立宣言」原稿。郭先生舊年才過身，是阮所尊敬的先輩。伊在泰源起義的行動計劃中，是擔任留守在監獄區，管理革命隊伍所拘留的支那黨獄方人員。伊在宣言結尾講：「身為台灣人，阮在遮向國際社會宣告，絕不放棄依據（舊金山）和約和（聯合國）憲章精神建立自己國家的權利，用性命反對國際強權任何搓圓仔湯的惡質手法的侵害，更期待天佑台灣。」

《泰源風雲》這本冊，予咱認識：在泰源起義，有一大群台灣青年人，有勇氣敢拋生命採取激烈的行動，為著喚醒台灣社會剷除外來統治體制，追求台灣獨立和台灣人的自由，無論是犧牲性命的五位烈士，或是幸運活命落來的勇士，怹攏是台灣民族的英雄，怹堅固了咱民族要出頭天所著持守的台灣魂。

2019年4月12日

作者簡介

高金郎

1940年出生於雲林縣口湖鄉下崙。

文化大學新聞系畢業

日本國立東京大學新聞研究所

1963年服役海軍時，因「叛艦喋血記」牽連廖文毅台獨案判刑十五年，1975年減刑出獄。

曾任民眾日報記者、台北採訪主任、駐東京特派員。

新雲林之聲廣播電台董事長兼台長。