中國一直隱瞞疫情、造假數據、嚴控網路，其資訊之黑箱不透明，早為國際所詬病，如今還有臉要求別人透明公開？圖／取自中國共產黨新聞網

武漢肺炎疫情延燒全球五大洲100餘國，韓國、伊朗、義大利…都成了重災區，隱瞞疫情的病毒輸出國--中國，自然成為眾矢之的，美國國家安全顧問歐布萊恩直言，國際社會防疫工作因中國「掩蓋」最初武漢疫情而耽誤2個月之久…

同時，許多外媒都盛讚台灣對抗疫情的經驗，但中國官媒看到後氣得跳腳，直呼台灣的防疫根本就沒有技術含量，只會野蠻粗暴的「一刀切」--切割中國而已，其近乎荒謬的脆弱玻璃心，實在可笑，毫無大國強國應有的自信風範。

近日，中國為了洗白形象，甩掉禍害全球的罪魁禍首惡名，又使出「謊話說一千遍就變真理」的老賤招了。

統派幫中國疫情塗脂抹粉

除了跟被中國收買操控的WHO秘書長譚德賽頻頻唱雙簧，認為全世界都應該感謝中國的巨大犧牲和付出，為世界贏得2個月的抗疫時間......接著由2003的抗煞(SARS)英雄、抗疫專家、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任，也是本次抗武漢肺炎的高級專家組組長鍾南山在2月27日稱「疫情首先出現在中國，但不一定是發源在中國」帶風向，意圖為撇清中國的責任鋪路。

這時便有台灣的中共馬前卒--台灣最親中的統派政黨新黨，其台北市議員潘懷宗迫不急待跳出來，在某談話性節目宣稱「武漢肺炎的起源不在中國，而是美國」，比鍾南山說得更直接，跟譚德賽一樣，為中共粉飾護航，其表態之勢不言可喻。

而中國外交部發言人耿爽曾多次駁斥「病毒來自武漢」之說，認係汙名化中國的說法，並連續三日表示病毒的起源是「科學問題」…云云；現在，中國的另一名外交部發言人趙立堅則加碼，在社群媒體推特的帳號上以中英文明白指控疫情可能是由美軍(2019年10月到武漢參加世界軍人運動會)帶到武漢，還說「美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

中國一直隱瞞疫情、造假數據、嚴控網路，其資訊之黑箱不透明，早為國際所詬病，如今還有臉要求別人透明公開？一個專制獨裁沒有民主、曾經以坦克車殘暴對付要求政治民主化的學生的政權，還敢指責台灣制定《反滲透法》是「開民主倒車」？真是天大笑話！其大言不慚，簡直是做賊喊捉賊，殺人喊救命，只怕連稍有腦筋的中國人自己都看不下去吧！

網路上有好幾個旅外的中國籍評論者所拍的影片(Youtube)，像「江峰時刻」、「一平快評」、「Vlog心聲」、及郭寶勝、陳破空等學者，沒有一個相信中國的官方說法及疫情數據，全是聲聲譴責其「無恥、滿口謊言、暴政必亡」的。

在昔日民智未開、資訊不發達的時代，「謊話說一千遍就變真理」的愚民手段或許可以輕易得逞；在今天，智慧手機普及、人人都可以是自媒體是公民記者、處處可以上網查詢的資訊時代，IQ在正常值以上的人，誰還會相信那套騙術呢？