針對大甲媽祖遶境活動是否舉辦，內政部長徐國勇今（25）日表示，將依國際及國內疫情發展狀況，與宗教團體溝通大型活動的因應方式，大型活動應考慮延期舉辦。圖／取自大甲鎮瀾宮粉專（資料照）

武漢肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，大甲媽將在3月19日起駕展開9天8夜的遶境活動，引發外界憂慮，中央疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「確實令人擔憂」；對此，內政部長徐國勇今（25）日表示，內政部將依國際及國內疫情發展狀況，與宗教等各團體溝通大型活動的因應方式，對人數眾多、極為擁擠群聚的室內及大型活動，應考慮延期舉辦。

大甲媽祖遶境將於3月19日起駕，針對外界疑慮，鎮瀾宮董事長顏清標表示「媽祖會保護大家」，副董事長鄭銘坤則說「如果封城就不辦」。

電視劇《通靈少女》主角原型劉柏君在臉書發文「愛你的是神，控制你的是人，明知有染病風險卻不避，要神明保佑也太為難了」。

台大醫生施景中24日凌晨也透過臉書指出「祈禱媽祖快顯靈」，託夢給遶境進香負責人及主辦單位等，為免擴大疫情，請他們

停辦這次遶境活動，「媽祖本身道行功深，又有左右護法千里眼及順風耳，又豈一定要信徒們到祂鑾前，才會知道他的虔誠？，如果心存善念、幫助他人，媽祖也會感知，垂加護佑，請不要以凡人的意念，揣度慈悲為懷的媽祖，那對媽祖，是真正的不敬了」。

對此，徐國勇今天出席「百廟為疫情祈福法會」起跑記者會時表示，宗教對社會的安定與繁榮，有著不可磨滅的貢獻，但在疫情越來越緊張的時刻，為避免群聚風險，會持續提醒依照疾管署訂定的公眾集會因應指引，預先做好各項防疫規劃及措施。

徐國勇指出，疾管署已制定「『嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）』因應指引：公眾集會」，內政部也已將相關資訊提供給宗教等各團體和地方政府，提醒遵照規範做好防疫工作，例如在宗教活動時，儘量減少手部接觸、備齊酒精消毒等，並請大型活動舉辦團體，對人數眾多、極為擁擠群聚的室內及大型活動，立即做好延期舉辦的備案。

寰宇媽祖文化國際交流協會提到，現在處於防疫非常時期，3月30日上午「百廟眾聖護蒼生 為全球疫情祈福法會」開香儀式，包括北港朝天宮、白沙屯拱天宮、新營太子宮、板橋慈惠宮等百間宮廟，都會共襄盛舉，但主辦單位並不鼓勵民眾到法會現場，會以直播方式，讓參與信眾線上共同默禱，為疫情祈福。