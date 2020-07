Gâu早!來阮遮chhit-thô 是m̄? 看你ê穿插ká-ná對外圍á來--ê。Hăⁿ?你是專工來chhōe我開講,想beh知影阮在地ê故事?你內行--ê。人講”食肉食三層”,你若beh聽古tio̍h-ài chhōe老人。我足有歲ah,古早人叫我打鼓山、柴山、猴山,這陣人叫我壽山。

你問阮遮地號名ê由來 o͘?荷蘭時代阮遮有平埔族Makatao ê “Tha-a-kau-siā",漢人來用漢字諧音寫做”打狗”。文字意思是拍狗。真僥倖,阮遮有拍狗、嘉義有拍貓,bē-su台灣ê原住民lóng leh 虐待動物leh。Á-nā 日本ê行船人是用我打鼓山ê名合in ê 諧音來號名,用ê漢字讀做台語就是“Ko͘-sa”。1920年,日本用khah雅氣ê漢字kā玩改名。音sio-siāng,台語讀做”高雄”。

阮高雄ê發展是ùi我對面ê旗津起頭--ê。往過叫做旗后,漢人就是tī hia 起山--ê。講kah hia ê 漢人hoⁿh實在食人夠夠:你to̍h m̄知in欺負平埔--ê 有gōa thiám,hia--ê Makatao人有gōa可憐!漢人mā鄙相西洋人,認為in漢文化上好!講實--ê,淪品行,漢人in拐人ê一切;論風俗,in會刣查某嬰,mā會食人肉;論道德,若有船落難tiâu tī海墘,無論在地---ê, 外國---ê,in隨變做海賊,搶物件、拍---人、甚至刣人mā敢!借問leh,按呢kám有khah文明?

講著旗后我tio̍h-ài講著馬雅各醫生。自伊1965年來咱台灣了,咱chit-ê海嶼才開始有西醫,mā koh再聽著基督ê福音。本底伊tī台南發展,落尾徙來阮遮。我看伊按呢用心照顧阮遮ê人,足感動---ê。伊mā引進白話字neh! 台灣人學著漢字以外ê文字,才知世界ê潮流:像講動物保護、男女平等;he是比讀漢字 ---ê bat koh-khah 濟o͘!

馬醫生koh有1項貢獻。1871年伊邀請John Thomson來咱台灣行腳花。Chhōa 伊去濟濟所在hip相,mā有來阮遮。這是國際頭pái看著台灣真正ê行。

你kám知影咱台灣上早ê電火柱á tī taih設--ê?M̄-是tī台北o͘,是tī阮遮!1855年 ê時,有3間美國公司kah清國台灣道簽祕密契約,thang使用阮遮ê港口。M̄-koh,in mā ài提供炮船來對抗外圍á ê海賊。隔轉年,Matthew Rooney 船長to̍h完成碼頭ê設備,有chhāi電火柱á。日時升美國國旗、暗時點電火。這比1888年劉銘傳設--ê koh-khah早!

Beh講--ê iah有真濟,凡勢你直接去看19世紀西洋人寫ê冊khah 緊,khah清楚。像W.A. Pickering chit-ê台灣通,á koh有本身是領事ê博物學家 R. Swinhoe,真濟人lóng bat行腳到。看無仝文化ê人寫in對台灣ê觀點,是kài心適。

歹勢,kā你講chiah濟,希望你無棄嫌。Hăⁿ?你問我看世事演變了ê感想。Haiⁿh….我tī遮chiah-ni̍h kú ah,看chiah濟人來來去去,tī歷史ê台á頂上台、落台。Taⁿ, in lóng無--去 ah。”臭頭á” khah án-ná chhiaⁿ-iāⁿ mā死ah。我是感覺台灣人tio̍h-ài知影ka-tī ê歷史,chiah bē hông牽leh gōng-gōng-se̍h,認同錯誤。我看著台灣若hō͘對岸khap--tio̍h to̍h 悽慘落魄。鄭成功、清國、中華民國lóng仝款。Chóng--sī hoⁿh, 歷史ê空嘴ē kian-phí,nā 願意tī遮徛起,無論是原住民á-sī漢人,、西洋人á-sī東洋人,恁tio̍h 好好á起造ka-tī ê國家。有ka-tī êgiàn-giàn kah文字,有ka-tī文化ê底tì,按呢,chiah ē 出頭天!

