3月6日上午9時回母校台大出席校友總會所主辦的3月觀賞校園杜鵑花及參訪圖書館及次震宇宙館等活動，出席的校友們非常踴躍，負責校園參訪活動流程的是吳宗賢學長，經過他的詳細解說台大圖書館的成立及運作，本校圖書館對自開館至今，其一向亦如其它學校圖書館支援大學教學研究之神聖任務，他扮演著大學的學術心臟之重要功能，因而他對本校師生們的教學研究之貢獻厥偉。筆者曾於多年前捐贈圖書館個人出版的多本法政書籍，最近也準備再捐贈近年所撰著的專書，以回饋母校於我厚植之恩德。

第二場次參訪了次震宇宙館，由本校物理系教授陳丕燊博士（曾任美國史丹佛教授，在現任台大校友總會李嗣涔理事長擔任校長期間，特聘其回台大任教）。由他導引解說本館成立及母校對宇宙學之研究，尤其在天文學之探討。從物理天文之研究人類舆宇宙之間之關係而論，浩瀚之宇宙可是久遠淵遠流長，永無止境，而人類無論是古今中外，無論是身份地如何，人生的旅程無論長短，跟整個宇宙的關係而言，是值得我們去探究。所謂天人合一，順天應人。

我在台大求學及在獲得法學博士後又承蒙台大師長們的厚植而得以在台大國發所博碩士班及大學部各有關科系開授法學課程歷經三十多載之歲月，而我教過的學生畢業後分佈於各行各業，且他們都能發揮（敦品勵行，愛國愛人）之校訓精神，施展所學為國家社會做出最佳之服務奉獻。參訪活動中又能見到昔日的師長及同學們，大家除了進行深具意義的參訪外，又能與師長及學長們追憶昔日台大的學術生涯點滴，真是一次難能可貴同學會。

出席同學會又使我想起我自早年民國56年8月份起自屏東師範學校（屏東大學前身）畢業分派至故鄉屏東恒春大平國民小學服務三年後，即負笈北旅升學就業，至今民國11 0年，由於先後在幾所大學及研究所就讀及中間轉換工作跑道，因而出席了無以數計的同學會，而同學的關係就有如我們沒有血缘關係的親情那麽珍貴無比。

母校國立屏東大學（屏師）即將於3月27日在校友總會理事長張平沼總裁帶領下，在台北大學舉行五合一校友聯誼會，這次的校友聯誼會空前盛大，分佈國內外廣大的校友們也很踴躍的報名參加，因而我以身為國立屏東大學（屏師）之一份子，且有機會出席，深感榮幸。古聖先賢所云：（海納百川，有容乃大），尤其每次出席各種同學會，我都會深深感到我能進入幾所大學深造及任教，並先後在幾個不同公私企業集團工作服務，廣結善缘，不但豐富了我的人生視野，且能得到良師益友們的指導，真是有福，也讓我具有一份永遠感恩的心去做更有意義之人生志業了。