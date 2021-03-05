櫻花盛開！交通部觀光局阿里山國家風景區管理處日前在竹崎鄕石棹資訊站舉辦「春櫻夜-櫻姿豐花」，迎接粉嫩櫻花季到來.....

春季賞櫻是遊客期待的旅程之一，阿里山地區的花已陸續綻放，除賞花外，走訪台18線也能深度探索鄒族部落之美、體驗原住民文化，各大景點如逐鹿部落、YUYUPAS優遊吧斯、達娜伊谷、來吉部落廚房、得恩亞納及阿將的家23咖啡館等更是熱門景點。

台18線阿里山公路旁的逐鹿部落，鄒語是veoveoana意思為「梅花鹿的獵場」，相傳鄒族人打獵時會追梅花鹿到此進行圍獵，現透過大量復育繁殖梅花鹿，讓遊客感受部落特色，不用飛到日本奈良就能與梅花鹿近距離接觸。園區內設有射箭場，遊客可以學習鄒族人必備的狩獵技能，向魔王挑戰誰是神射手！

另一個偽出國景點就是得恩亞納（Toe'uana），座落於山林群壑中，海拔高度約1400公尺，整齊的人字造型屋瓦彩繪屋佇立於山上，恍若遺世獨立的美麗村落，被許多遊客稱為「台灣合掌村」！

若想更深入了解鄒族文化、欣賞現場表演，可以到YUYUPAS優遊吧斯跟達娜伊谷，YUYUPAS是鄒族語，代表精神與物質都「富足安康」，園區內有展示鄒族的服裝、狩獵用具、製茶流程及工具，茅達諾劇團用舞蹈傳達鄒族的文化與精神，山巒美景、茶園景致搭配傳統家屋，讓人有遠離塵囂，進入仙境的錯覺！

達娜伊谷同樣能欣賞鄒族歌舞展演，最特別之處能就近看到生態保育成功的「台灣鯝魚」，台灣鯝魚俗稱苦花，喜歡生長在環境良好的溪谷，在陽光照射下魚身會閃耀著光芒，是戶外最天然的水族館！達娜伊谷舊名是「忘憂谷」，遊客坐在溪谷邊的石頭，看著清澈透明澗水映著吊橋、青山、藍天跟白雲，親身體會什麼叫「忘憂」！

「來到鄒族必吃的就是烤肉料理！」縣長翁章梁介紹，想要在山林中聽著蟲鳴鳥叫、品嘗鄒族部落美食，他特別推薦遊客可到來吉部落的HANA廚房，雖然路程遙遠，但諸多饕客仍不遠千里慕名而來。該風味融合南非與鄒族的料理，以在地食材、自製蔬菜及全手工製作，店內還有擺設來吉部落的自製農產品！

翁章梁分享說，在此用餐建議把手機關機，用心去享受深山裡最天然的風景跟美食！

此外，提到深山裡的小秘境，絕不能錯過阿將的家23咖啡館，以石頭打造的建物獨具特色，如宮崎駿動畫中的石頭小屋，點一杯阿里山的現磨現煮咖啡，享受在阿里山上的幸福下午茶，咖啡伴著山景、寧靜與悠閒，更增甘甜滋味！

嘉義縣文觀局長許有仁也分享鄒族美食，如烤山豬肉、炭烤香腸、竹筒飯及野生愛玉都是必吃料理，游芭絲鄒族風味餐飲、鄒風館部落餐廳、FKUO山芙蓉餐廳、達娜伊谷阿貴鄒族風味餐廳或是就近在逐鹿部落的大巴掌餐飲屋等特色餐廳，都可以品嘗到美味的部落料理，保證吃完下次還會再來品嘗！

此外，文觀局也推薦不同於白日的賞櫻風貌，體驗完部落小旅行，可在傍晚時前往石棹「櫻之道」欣賞夜櫻，今年櫻花已盛開，走在步道中，猶如走進「櫻花隧道」，令人美不勝收；花季期間，櫻之道每晚6點到9點點燈，櫻花在燈光映照下格外浪漫，幸運的話，還有機會欣賞琉璃光及雲瀑，將美景盡收眼底。