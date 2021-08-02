代表台灣出征2021東京奧運的我國代表隊，該如何稱呼？中國媒體稱：東奧射箭，中國隊敗給中國台北隊；男雙羽球，中國隊輸了，立刻反面收割台灣戰果，反正贏的都是中國。台灣小將們的奮鬥，豈為了CHINESE TAIPEI（中國台北）？1960年、1964年、1968年奧運介紹出場時，都是以「TAIWAN 」之名稱呼我國代表隊。奧運會現場看板螢幕介紹我國十項全能選手楊傳廣時，寫的是YANG CHUAN TWN，紀政參加奧運，也是寫CHI TWN。

1976年蒙特婁奧運，主辦國加拿大拒絕國民黨政府要求用「中華民國」名義出賽，堅持要以「TAIWAN （台灣）」的名字，國旗國歌也不用改。2018年我擔任東京奧運正名運動執委，也是第一場政見辯論的主講者，當時反方沒有派代表出席，因為歷史可以攤在陽光下，六Ｏ年代我國是以台灣參賽。一年多的奮戰，空前凝聚了所有台派團體及台灣人的熱情，期盼從打破奧會模式開始，為台灣在國際上殺出一個破口，很遺憾公投未過，2021年的東奧台灣選手還是以CHINESE TAIPEI參賽，但，2021東京奧運又是國際自動為我國代表隊正名為TAIWAN。

其實國際奧委會稱呼我國代表隊為「中華台北」是自1984年起，這是國民黨政府的傑作；自此台灣在國際上所有組織的名稱，也多延用奧會模式之「中華台北」，久而久之，國人也視為理所當然。故每四年一次的奧運，台灣媒體都跟著喊「中華CHINESE隊」加油！為什麼我國政府與人民不能清楚表明我們就是「台灣隊」？

謝謝日本，不僅用言語幫我們正名，也用行動幫我們正名了：東京奧運開幕式出場，各國家隊是按照日語五十音排列順序，原本奧會模式的中華台北的チャ Cha（チャイニーズタイペイ 英語: Chinese Taipei，）應該是在中國チュChu（ちゅうごく）之前。但臺灣隊的出場順序卻是在大韓民国（だいかんみんこく）之後，塔吉克（タジキスタン）之前。也就是說我們是以台灣的たTa（タイワン）來排序。當各個國際媒體都直稱我國代表隊為「台灣隊」時，國內多數還稱中華台北隊的媒體，怎不想想看國際如何看待台灣？

丟臉的是當NHK等國際媒體替台灣隊正名時，國內最大在野黨國民黨就是丟不開包袱，公然與中國隔海唱和，主席江啟臣說：現在不是正名的時候。據新新聞去年9月做的民調，認同國民黨民眾超過50.5％對美國反感，有53.1％對中國有好感，如此也反映了台灣就是有這麼一群敵我不分的中國人，認同「中華台北」。就憑這點，正名當是刻不容緩。因為當我們都為台灣隊加油時，自然凝聚了台灣的國家認同。面對虎視眈眈的中國，請問江主席，現在正名不是時候，難道要坐等中國併吞？



作者指出，日本不僅用言語幫我們正名，也用行動幫我們正名了，進場時是以台灣的たTa（タイワン）來排序，許多國際媒體也都直稱我國代表隊為「台灣隊」。圖為2021東京奧運台灣隊進場。擷自網路，民報合成