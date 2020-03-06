素有「幸福國度」之稱的不丹今（6）證實出現武漢肺炎確診案例，是一名76歲來自美國華盛頓特區的遊客，該名旅客從印度再前往不丹。8名與他搭乘同班機的印度籍乘客、機上的4名機組員及確診患者下榻的飯店員工全數進行居家隔離。不丹宣布，帕羅、廷布、普那卡的學校與機構關閉2周，即日起，針對所有入境旅客實施為期2周的限制措施。

不丹總理希林（Lotay Tshering）辦公室今天上午先在臉書證實境內首例感染武漢肺炎的案例，隨後並開直播向民眾說明。根據該國資料顯示，該名確診旅客是美籍76歲有高血壓病史的男子當時是與59歲伴侶同行，2月18日自美國出發、2月21日抵達印度，並於2日自印度搭機前往不丹。

該名男子的身體起先並沒有出現任何「徵兆」，沒有發燒，也沒有出現流感症狀，期間只因為消化不良、噁心、腹瀉等腸胃問題前去就診，接著造訪普那卡（Punakha）等地的觀光景點。直到他再度返回省都廷布（Thimphu）時，他才出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，並在指定醫院接受觀察，經檢測後確診，目前被隔離在醫院之中。

不丹總理辦公室解釋，該患者與他59歲的伴侶一起旅行，親密的接觸者是他的伴侶，駕駛員和嚮導。儘管這三者目前都沒有症狀，但已在指定的COVID-19醫院進行了隔離。與他同機的機上有10名乘客，其中8名是印度國民，總計目前已經追踪到90多人。其中，8名與他搭乘同班機的印度籍乘客也正在隔離當中，衛生部門已要求當時機上的4名機組員及確診患者下榻的飯店員工進行居家隔離。

不丹政府非常詳細公布了美籍確診病患的足跡，包括他從機場到廷布，再到普那卡，再到回程中的各個地點和站點，包括Druk Wangyal咖啡館的茶點以及在普那卡高中公園。

不丹政府宣布，自6日起關閉帕羅、廷布、普那卡的學校與機構2周。衛生官員與有關單位現已針對可能與他接觸的人展開調查，包括他曾到訪過的帕羅機場（Paro International Airport）、廷布、普那卡等地。

除此，當地政府宣布，即日起將對所有入境旅客實行兩週限制，以進行嚴格的監測，對感染源進行評估並減輕感染擴散風險。此外，在兩週內舉行的所有國際會議和討論會也同步延期。