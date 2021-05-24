中共軍機幾乎每天來騷擾台灣，卻又聲稱要用中共疫苗救濟台灣。這是什麼邏輯？這樣子的口蜜腹劍、笑裡藏刀的兩面派才是我們面對的最陰險的敵人。示意圖／擷自國防部、CGTN，民報合成

這次台灣防疫的優良成績因為出現諾富特飯店與色情店溫床的破口而蔓延，對台灣是相當嚴峻的一件事情，但是與全球疫情比較，又沒有那麼嚴重。未來的關鍵在於指揮中心的領導與民眾的防疫態度。從5月中旬爆發到目前的一個多星期中，因為確診人數沒有像其他國家那樣幾何級數的成長，因此可以說，疫情沒有失控；但是因為疫情還沒有明顯下降，而且從雙北向其他縣市擴散，因此情況也不容樂觀，因為中南部山高皇帝遠，醫療能量也不如雙北，加上醫療知識不如大城市那樣普及，因此大家馬虎不得。

這兩天學到了一個新的名詞，就是「校正回歸」，開始見到不太明白，後來看了解釋與圖表，才逐漸明白。簡單說就是「補漏」，這是因為人手不足來不及上報與其他多種原因造成，不是台灣特有現象，因此可以理解。如果硬說是蓋牌，那是地方政府蓋牌而不是中央蓋牌。這點在野黨的三位市長柯文哲、侯友宜、盧秀燕也都承認，侯市長甚至說有的耽誤了6天，所以有些黨棍在那裡謾罵不但沒有必要，更使人加深他們的中共代理人角色，連自己做實際工作的同志也不惜痛打一頓。

5月22日星期六第一次宣佈校正回歸有400例，數字有點嚇人，但是後來看了圖表，400例分攤到一星期，一天也就是增加幾十例，就沒有那樣可怖了。例如5月17日宣佈確診人數最多的那天是333例，校正回歸後是406例，三百與四百沒有太大差距，如果校正後變成上千例，才是失控或存在重大隱情。5月23日再次校正回歸，17日那天再增加到441例，少於一成，也仍然可以接受。



5月22日第一次宣佈校正回歸有400例，數字有點嚇人，但是400例分攤到一星期，一天也就是增加幾十例，就沒有那樣可怖了。示意圖／擷自中央流行疫情指揮中心

補漏硬扯股市根本是胡扯

5月22日是週末，利用週末清算一星期來補漏，也很正常。以此硬扯上股市與520行情根本是胡扯。每天補漏比較瑣碎，而且數字只是幾十名，對股市會有影響嗎？還有的說，為何校正回歸正好400而不是400零幾？這到底有什麼文章好做？就像5月17日那天台灣股市加權指數上升333點，確診人數也是333例，是證交所與指揮中心相互勾結嗎？國難當頭，誰在為國操勞，誰在幫中共糟蹋台灣，民眾都會記在心裡。還扯上炒股，正是以小人之心度君子之腹。誰有黨產炒股，還不明白？

除了不肖政客與名嘴之外，還有一些人就是故意不戴口罩，勸說也沒有用，甚至毆打警察，或者是故意群聚等等，是政治上的有意對抗、製造亂象、散播病毒，還是只是性格上的白目，也要區別對待。嚴重而明知故犯的不只是限於罰款，而是要負上刑責。

目前的每天確診人數在緩緩下降，但是快篩的陽性比例卻有微揚。因此要密切關注未來的走勢。尤其這兩天假期，大部分台灣人都配合指揮中心總指揮陳時中的呼籲，盡量不出門，看能否切斷一些感染鏈。如果新的一周確診人數能再往下走，人們才會比較安心。希望大家努力。在這裡要特別感謝醫療人員不怕犯險的努力，也感謝供應生活必需品服務人員堅守崗位維持正常的生活秩序。

我們也仍然要保持警覺，提防中共第五縱隊利用謠言等各種手段搞亂台灣，別忘記共匪軍機仍然幾乎每天來騷擾台灣威脅台灣人民的生命安全與和平生活；可是另一方面卻聲稱要用中共疫苗救濟台灣。這是什麼邏輯？這樣子的口蜜腹劍、笑裡藏刀的兩面派才是我們面對的最陰險的敵人。不幸還有人對充當他們的內應樂此不疲。