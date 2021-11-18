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每日國際焦點

俄羅斯於克里米亞半島增派傘兵

菲律賓強烈譴責16日中國海巡非法入侵仁愛暗沙海域並以水砲攻擊菲律賓補給船

美國計畫投入數十億美元生產疫苗年產10億劑

英國研究顯示印度變種雖然感染力強但無症狀比例較高

日本

與美國宣布建立「美日貿易夥伴」關係，2022年初開始會議，強調合作抗中

南韓

計畫於2030年代，已燃燒大量綠能氫與綠能氨的方式減碳。2035年於燃氣電廠混燒30%氫，2030年代初燃氣電廠混燒20%氨

美國副國務卿Wendy Sherman調停日韓關係失敗，聯合記者會取消

中國

恒大汽車16日將2019年收購的荷蘭電動傳動系統公司e-Traction以200萬歐元賣給英國電機製造商Saietta集團，僅當初買價不到3%

恒大集團宣佈出售所有持有的恒騰網絡股份，換取現金21.27億港幣，交易認列虧損85億港幣。

印度

德里嚴重空汙持續，大量兒童住院，學校關閉

軍方於喀什米爾擊斃7名民兵，以及2平民

澳洲

總理莫里森表示63個科技領域是國家利益關鍵將投入資金防止敵人控制產業，指中國

印尼

以為恐怖組織伊斯蘭祈禱團募款的罪名逮捕印尼伊斯蘭學者理事會成員

菲律賓

強烈譴責16日中國海巡非法入侵仁愛暗沙海域並以水砲攻擊菲律賓補給船

越南

汽車製造公司VinFast 計畫數年內至美國上市

泰國

國會否決削弱軍方政治地位提案

巴基斯坦

國會通過電子投票，反對黨抗議執政黨將舞弊

阿富汗

聯合國表示伊斯蘭國已在每個省出沒

歐盟

提案禁止與砍伐森林有關的產品進口

英國

研究顯示印度變種雖然感染力強但無症狀比例較高

法國

連鎖運動用品量販店迪卡儂為協助阻止偷渡，在北法停止銷售皮艇

德國

監管機關不發許可給北溪二號天然氣管線，可能造成延遲啟用時間到2022年3月

俄羅斯

於克里米亞半島增派傘兵

瑞士

國會委員會將調查購買F35可行性

義大利

西西里大雨閃洪，龍捲風造成1死

西班牙

金屬工人於加的斯抗爭要求於通膨下加薪

白俄羅斯

歐盟將送70萬價值食物、毛毯等幫助白俄邊界偷渡客

捷克

禁止未施打疫苗者出席公共活動，也不對其提供公共服務

美國

計畫投入數十億美元生產疫苗年產10億劑

加拿大

洪災使得溫哥華交通中斷，大宗原物料出口商不得不轉移出口港

墨西哥

派兵1500人至坎昆，因應先前槍擊事件

巴西

法國總統馬克宏於官邸接見巴西左翼總統候選人前總統盧拉

阿根廷

開始對加密貨幣交易課稅

智利

宣稱要葬送新自由主義的極左候選人Gabriel Boric民調僅次右派候選人Jose Antonio Kast，兩人可能為二輪競爭對手

薩爾瓦多

美國紐澤西法院判3薩國M13幫派分子謀殺、綁票罪

以色列

首度提供公宅給東耶路撒冷巴勒斯坦人

阿拉伯聯合大公國

預計10年投資巴西100億美元

卡達

與埃及同意支援加薩走廊燃料與基礎建築材料

土耳其

總統艾爾段堅持「對抗高利率」使匯率不斷下跌

伊朗

阿聯高層級使節團將來訪

約旦

與以色列、阿聯將簽定約旦太陽能發電供應以色列，交換以色列海水淡化供應淡水給約旦

蘇丹

鎮壓反政變抗爭15死

布吉納法索

14日攻擊案死者增加至53人

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