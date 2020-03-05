藍色團體日前赴美國在台協會請願，希望美國正視蔡英文的學歷問題，他們毫不諱言，這是「罷蔡挺韓」策略。但蔡英文一月才連任成功，位子都還没有坐上去，可見「罷蔡挺韓」是政治宣傳，也是政治鬧劇。圖／擷自陳國華youtube

武漢肺炎疫情爆發，國内外人心惶惶之際，由藍天行動聯盟、合一行動聯盟、忠義同志會、中華民國軍政府、333 政黨聯盟等藍色團體，在3月3日早上前往內湖金龍路上的美國在台協會發起請願，希望美國能正視蔡英文的學歷問題，他們表示「蔡英文政權以詐術取得執政權，毫無合法性。拒絕假博士、假總統。」

這群人毫不諱言，他們的策略是「罷蔡挺韓」，希望透過罷蔡的行動與訴求，來達到挺韓、保韓的目的，可想而知，這些人是以「韓粉 」為主體，今年一月十一日總統大選，韓國瑜敗選後，他們無法接受這樣的選舉結果，接下來還上演了罷韓風暴，著實令他們情何以堪，在有心人士刻意的安排下，上演了這齣政治鬧戲。

「罷蔡挺韓」是一齣粗糙的政治鬧劇，因為嚴重缺乏正當性，蔡英文在一月才連任成功，位子都還没有坐上去，現在正面臨「憲政空窗期」，這些人就迫不急待要進行「罷蔡」 ，這是那門子的做法？名不正言不順，「罷蔡」的行動根本是「橫材入灶」，明知不可為而為之，硬著頭皮蠻幹到底！

韓粉想要保韓、挺韓，是天經地義的事情，可以訴諸選民來做決定，罷韓能不能過關，目前還是未知之數，他們卻要上演「罷蔡」的戲碼，進行「不可能的任務」，根本是聲東擊西，虛張聲勢，但是也有一種可能性，就是他們認為「罷韓」已經成為定局，反正他們已經「失去」韓國瑜，不如「死馬就當活馬醫 」 ，亂扯「罷蔡」入局，看看是否可以起死回生，改變結果！

這就可以解釋這些藍色團體，平日都有反美情緒，對美國的態度很不友善，卻會跑到美國在台協會「請願」，希望美國能正視蔡英文的學歷問題，想要「罷蔡」，卻要美國「支持正義」，這不是這些人士以前時常批評的「告洋狀」嗎？他們為了「罷蔡」的政治目的，尊嚴都可以不要了，跑去抱美國大腿，要求山姆叔叔美國大人主持公道了！

這件事情讓人想到去年鴻海董事長郭台銘參加2019印太安全對話研討會，在座談會階段向講者綠委蕭美琴提問，但是郭台銘不滿蕭美琴回答問題時沒有正眼看他，還被主持人陳唐山阻止繼續追問，郭台銘當場起身憤而離席，當場嗆聲：「我要去告訴白宮，這就是民進黨。」從郭台銘到這次藍營團體代表武之璋，他們的言行代表的意義，美國才是台灣的老大，決定蔡英文能不能當總統，要由美國來做主，難道是韓國瑜能不能繼續當高雄市長，也是要由美國來決定？

由此可見，「罷蔡挺韓」是政治宣傳，也是政治鬧劇，任何人都知道，現在都不是「罷蔡」的時機，這些人卻還要「橫材入灶」，徒增紛擾，他們別有用心，另有所圖，可是「罷韓」就在弦上，可以不發嗎？這個「罷蔡挺韓」的策略，當然是不會成功的！