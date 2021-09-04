《微微笑廣播網》9/5週日人氣節目扁「有夢上水」10點將訪藝人澎恰恰，隨後由陳永興醫師在11點主持的「聽醫師講看覓」斯卡羅影集原作者陳耀昌醫師訪談，接續上週精彩與談播出。下載微微笑廣播網app，台灣尚水的聲音《微微笑廣播網》行動廣播帶著走！

長榮航空機師突破性感染，傳染給兒子，導致他所就讀桃園市北科附工緊急停課，指揮中心也高度懷疑這波可能是Delta，由於甫開學即傳感染事件，讓各界倍感緊張。因疫情變化，原定9/5首上《微微笑廣播網》接受扁「有夢上水」專訪的桃園市長鄭文燦留守桃園；原定9/19上「有夢上水」的五座金鐘獎最佳主持人澎恰恰則提前9/5上線LIVE與談。

備受矚目、以1867年「羅妹號事件」為背景的史詩旗艦影集「斯卡羅」改編自陳耀昌醫師的作品「傀儡花」。陳永興「聽醫師講看覓」持續上週續訪陳耀昌醫師，談醫學領域中從血液科、骨髓移植、法醫、到再生醫學各領域的發展；到退休後寫作歷史小說”魁儡花”的機緣…….

陳永興「聽醫師講看覓」每集訪談一位台灣醫界人士，議題涵蓋醫學專業旁及各領域，近幾來全台幾乎所有專業有名、出自醫界背景人士都上節目與談，專業醫療新知，經常民化深入淺出的廣播與談，備受各界推崇讚譽！。

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