曾經說過「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」的蔡英文，為了能夠繼續擁有既得的政治暴利，使用了各種手段強迫人們服從於她所建立起來的威權。在威權時期的醜媳婦如今熬成婆，兇殘變本加厲可以理解，但是原本敢於撚虎鬚、拍桌子的「英雄」如今都變成很擅長阿諛奉承的哈巴狗，為什麼？ 令人百思不解！

筆者亦忝為職業攝影師，最近在南加州一個人數超過兩萬的攝影愛好群組貼上冬至海灘即景，不經意地在照片的旁白加了一句「這麼冷颼颼的冬天，我思維海水的溫度應該在華氏40度左右」，結果遭到數十人的「圍剿」或「嚴厲糾正」，原因是南加州的海水即使在嚴冬也不會低於華氏56度，這海水調節的功能也是沿海的都市冬暖夏涼的主因。這些「正義之士」不是單純的謾罵或言語暴力，而是引經據典在網上展開一場科學論戰。Speaking out 不平則鳴， 這是一種民主國家的正常狀態。

對不公不義採取強而有力的抵制或對抗，會帶給人自我肯定和對現狀有掌控權的自主感。這種自我肯定和自主權的「快感」是破除不公不義的附加價值。但是，在一個不正常的社會，面對不公不義的事情，能有勇氣起而抗爭或破除改革者，卻是罕見甚至被視為必須受排擠、誅滅的異類。這一類社會長久受不公不義的折磨，施行壓迫的加害者，為了維繫對自己有利的不公不義的制度，必須將不正當的行為正當化，而受壓迫者為了生存或苟延殘喘，都已經逐漸地對不公不義產生神經鈍化的症狀。這群長久生活在不正常的社會的人像患了痲瘋病的人一般，他們都有嚴重的末端神經萎縮的病變，他們有嚴重的知覺鈍化問題。 他們需要不正常的刺激才能有所感覺。

在這種患了類似痲瘋病的社會，不良的執政者可以儲存層出不窮的桃色緋聞，在適當的時候透過「訊息農場」「配銷」到社會上，以遮掩執政者不想要百姓關注的議題。所以當論文門醜聞即將引爆的時候，高嘉瑜和林秉樞必須「銜命救援」。當公投告急的時候，王力宏的醜行必須出面制止人們運用他們的大頭思考。當然中間還要夾雜十指緊扣的老頭以及干卿底事的大S婚變。這些人的末端神經已經嚴重萎縮，感覺不到應有的快感，怪不得木炭最終會變成管制品！

誘導性麻痺Desensitization 或心臟長繭callous，是一種情緒反應的鈍化，是面對不想面對的事情的一種心理應對方式。臨床心理治療上，讓患有恐懼症或焦慮症的病患，不斷地面對引發恐懼或焦慮的誘因，藉由頻繁的接觸，讓病患逐漸對發病的誘因失去敏銳的反應。通常人對凶殺現場血腥的場面都會有極其不適的反應，有的人甚至會產生噁心或嘔吐症狀。但是，一般的法醫或刑事調查人員則因為長期曝露在類似的狀況下，逐漸產生具有自保作用的情緒鈍化。收視率頗高的CSI（Crime Scene Investigation）影集裡，常常可以看到刑事調查局的工作人員，坐在屍體旁邊，一手拿著洋芋片往嘴裡塞，一手邊翻動著屍體，一邊撰寫驗屍報告。雖然有些戲劇性的誇張，但是這些影像所要傳達的信息就是心理反應鈍化的現象。

台灣民意基金會游盈隆博士近日公布最新民調，顯示大約28%的受訪者不相信蔡英文總統有倫敦政經學院的博士論文或學位。對於這一個民調結果各方解讀不一，有民進黨裡所謂熟悉民調事務的幕僚的氣急敗壞，也有「革命尚未成功，同志尚須努力」的樂觀看法。 筆者看到的倒是缺鼻子、瞎了眼、爛了腳趾和手指頭的痲瘋病患。姑且不談截至目前為止所發掘的實質上證據是否足以呈堂入證證明蔡英文的學術詐欺，蔡英文一連串違反人情的欲語還休以及完全違反邏輯、常識的行舉，竟然讓一個社會超過將近72%的人無感。這是一種令人擔憂的心理反應鈍化的現像，代表這個社會嚴重地病了。

從不公不義的壓迫裡獲得利益的人，包括加害人或與加害人有共同利益的人，通常對不公不義的存在缺乏認知。這種認知的缺乏，有時是因為加害人在潛意識裡，對事實認知所可能帶來的罪惡感的趨避，有時卻是因為對可能的報復，內心產生恐懼，故而有視而不見的鴕鳥心態，或者是對現狀改變的無力感所造成的無奈所導致。但是，大部分的加害人，卻都故意地把過錯歸諸於被害人，藉此來保留對自己的正面評價。這解釋了民進黨裡和蔡一起吃香喝辣的黨羽以及一群蔡的核心成員的同流合污、沆瀣一氣。

這種保持對自己的正面評價或者所謂的自我感覺良好的心態，在加害者和被害人的身上有不同的反應。加害人為了能夠自我感覺良好，便盡量將自己對不公義的責任降到最低程度，即使在無法完全推卸責任的狀況下，至少也要盡量將不公不義所造成的結果小量化 minimize。 反之，正常的受害人面對不公不義，為了保持對自己的正面評價，不至於有『咎由自取』的自我譴責，便會將不公不義的結果反射回到加害者的身上，藉此對加害者進行極力的反抗。 然而有一些『反常』的被害人，為了維持自我感覺的良好，藉著對不公不義的存在的視而不見，用麻木不仁來欺瞞自己。最糟糕的是，還有一種被害人面對不公不義，完全不顧自尊，充分表現奴婢的心態，把所有責任往自己身上攬，認為自己之所以受到不公不義的待遇，一切都是咎由自取。你覺得台灣人是屬於那一種的被害人呢？

此外，台灣到處充斥熬成公婆的醜媳婦。這些原本的被害人，受制於加害者的淫威，不敢表達自己憤怒的情緒，壓抑日久，因此形成對加害者認同的奴婢心態。這一類患有斯德哥爾摩症的被害人，會用睜眼說瞎話的方式拒絕承認他們內心對不公義的不滿和憤怒，更甚者，會接受加害人對他們的鄙視和侮辱，並將之內化形成一種自卑感。更離譜的是，當這些默然接受鄙視和侮辱的人，在認同加害人之後，自卑轉化成自大，居然產生一種鄙視其他受害人的心態，並且在他們欺侮其他被害人的同時，病態式地感到莫名的權威快感。受過虐待的人，為人父母後反而轉過來虐待自己的子女，或唯唯諾諾的女人，對敢於主張自主權利的女人的鄙視和怒罵，都是同樣的心理。

處於強勢的加害者通常可以肆意地透過他們對公權力或整個社會體制的控制，對正義做對他們有利的詮釋。相對地，這些加害者靠他們所掌控的媒體或教育機構的支撐，又進一步被他們自訂的正義標準所迷惑。如此惡性循環的結果，這些加害人已經對不公不義的事情失去了敏銳的感受。結構性的壓迫透過政治、經濟和文化等組織不斷地、系統性地循環複製。因為問題存在於社會結構，所以除滅惡質的領導人或制定新的法律都無法改變結構性的問題。

社會上許多的不公不義，沒能受到預期的抵制或抗衡，和人們『心肝長繭』的痲瘋現象有緊密的關係。治病除了要治標，適時的疏解病痛之外，更要能治本，將導致疾病的原因一併根除。麻木不仁的台灣人病得不輕，光靠像貼OK繃般的政論性節目或偶爾的街頭嘉年華會，是絕對無法發聾振聵。而統治者所設計，用來維繫政權的充滿弊端的選舉制度，只會加重麻痺，延宕治癒的時效，對潰爛的痲瘋毫無助益。這種痲瘋症狀需要長期的治療和呵護，包括適當的公民教育，提升『病』人對真、善、美的慕戀和追求，培養他們對正義、自由和平等的認知和尊重。這些是十年樹木、百年樹人的艱鉅工程，播種的人很可能看不到收成。做這種基礎工程的人，常常被人誤會、辱罵為西裝筆挺，坐在冷氣房裡喊『台灣人站起來』的蛋頭。台灣人裡有多少人願意參與如此吃力不討好的工作？ 還是，我們得等待下一個「救世主｜？

※作者簡介：江建祥律師1978畢業於政治大學法律系，服完軍法預官役，返回政大取得法學碩士後，於1983移民美國，並在加州首府McGeorge 法學院取得Juris Doctor 學位。曾任南加州聖伯納帝諾郡副檢察官 （Deputy District Attorney），專精刑事訴訟，後轉任律師服務洛杉磯僑界逾三十年。