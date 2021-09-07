阿里巴巴在騰訊之後，又捐出一千億人民幣，但也無法脫身。示意圖／擷自公視新聞影片

毛左派李光滿的反資本主義宏文，被黨媒披露後，中國社會充滿疑慮：到底習近平想要幹什麼？環球黨媒胡錫進率先放砲，希望外界無需過度解讀皇上旨意，問題是習近平的任性而為，不只是小學生治國，海外異議人士稱習近平根本是「精神分裂症治國」，左手打右手，右腳踢左腳，習近平在左右之間，無所適從，這才弄出現在局面，北大經濟學家張維迎說：「習近平嘴巴說要建設更開放的市場經濟，幹的卻是計畫經濟勾當」，流亡美國的中國經濟學家程曉農說：「中共走回共產主義計畫經濟是早晚的事」，到底習近平的共富會不會變成共窮，大家等著看。

中共目前公布的人均來到1. 1萬美元，剛好在所謂中產階級門檻，但是李克強所說：近半人口六億人，月收入才一千塊人民幣，這和近半人口存款掛零，剛好呼應，可見中國貧富差距確實嚴重，這也不是中國毛病，資本主義國家都面臨相同問題，問題在於處理貧富差距手段不同，西方國家靠法律制度，而不是威脅恐嚇要富人捐款，阿里巴巴在騰訊之後，又捐出一千億人民幣，但是曾經是中國首富的恆大許家印和華融兩家企業，就欠債十五兆，阿里巴巴捐款再多也救不了，恆大出事了，證明中國的房市崩潰了，過去，北京近郊燕京，一坪米賣四萬人民幣，現在屋主到處懸掛房子送人，中國中產階級在房事套牢，鬼城林立，幾十年經濟成長果實，全部進入貪官海外帳戶，這才是習近平不敢說的問題。

中產階級兩頭空成最大受害者

中國窮人生活水深火熱，現在有錢人同樣夜夜難眠，貪官等著被抓，生活如在地獄，而剛富起來的中產階級，成為股市和樓市的韮菜，被中共一割再割，現在，上海，深圳兩個割韮菜的賭場還不夠，第三個賭場北京證交所火速成立。

習近平說：「北京證交所為了提供中小企業方便融資」，張維迎說：「中共大力監管民企，大搞國進民退，十年前，北京證交所就喊著要成立，老共沒批准，結果放任地下銀行，網路放款全國蔓延，最後紛紛倒閉，現在中小民企已經倒了一半，才要救民企，未免太晚了」，中國人六成人民，靠民企才有飯吃，民企需要自由市場經濟的發展，市場經濟已經體無完膚，如何能用證交所挽救民企呢？

但是，香港評論家顏純鉤說：「習近平目前走的政策，不是為了共富，黨國持續執政，習近平永遠不下台，才是重點，習近平倒行逆施，不懂財經固然是原因，美中經濟脫勾，中共失去可以吸血的美國胖子，如果連歐盟也交惡，但是眼看中國經濟已經無解，甘脆惡搞一頓，作為鎖國的預先準備」。

因為沒有自由市場經濟，就無法創造更多財富，日前，中共打擊補教行業，一夕間有十六萬家補教業倒閉，失業人口百萬，打擊遊戲產業，災難也在擴大，習近平製造一大堆窮人同時，卻要靠著威脅土豪捐款，在股市割韮菜，這些搜刮的錢根本不夠分配，怎麼可能讓窮人富起來呢？習近平過去喊脫貧成功，現在喊共富，說穿了，畫大餅，保政權而已。

這幾天，接到台商朋友來電，詢問未來行止，我只能勸說：「走得了，就走，生命比財富重要」。