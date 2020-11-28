高市府經濟發展局今11月27日與電商平台「PChomeSEA」簽署MOU合作備忘錄。高雄市長陳其邁、PChome網路家庭董事長詹宏志共同見證。陳其邁表示，高雄與東南亞的連結密切，市府藉由跟電商平台業者合作，運用海空雙港優勢，協助高雄產品搶攻東南亞龐大的電商商機。

為協助高雄在地廠商開拓東南亞跨境電商市場，高市府經濟發展局與電商平台「PChomeSEA」簽署MOU合作備忘錄。高雄市長陳其邁、PChome網路家庭董事長詹宏志共同見證。陳其邁表示，高雄與東南亞的連結密切，市府藉由跟電商平台業者合作，運用海空雙港優勢，協助高雄產品搶攻東南亞龐大的電商商機，進軍泰國等五個國家市場。

後疫情時代下跨境電商異軍突起，陳其邁引用歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，形容詹宏志董事長在電商之路上付出的努力。他進一步表示，高雄跟東南亞的連結非常密切，舉凡人員的移動、中小企業的佈局，到農產品外銷等，尤其中小企業的佈局非常緊密。期待這次合作，也能夠加速帶動高雄在農業或各級產業數位轉型。 陳其邁指出，站在市府的角度，希望未來跟業者深化東南亞市場，歡迎業者在高雄有更多的投資，同時培育更多人才。

高市經發局表示，這次雙方合作內容包含：聯手輔導高雄廠商、專人指導商品上架平台、特定期限內減免成交手續費及主題培訓課程等。這是高雄進軍跨境電商的第一步，將與PChomeSEA協助高雄在地商家一次賣進泰國、印尼、馬來西亞、越南、新加坡等五個國家市場，持續擴大外銷通路。 合作備忘錄由市府經發局長廖泰翔與PChomeSEA簽署，簽署記者會上邀請多家在地廠商展示特色商品，會後業者也把握機會與陳其邁市長合影留念。