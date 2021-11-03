中國在2021年連續以蟲害的理由禁止台灣鳳梨、蓮霧、釋迦等農產品，作者指出，根本的問題是台灣將種苗及技術外流至中國。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

中國再度以蟲害為由宣布9月20日起禁止進口台灣蓮霧和釋迦，引起譁然。國民黨主席朱立倫痛批蔡政府是「抗中保台」還是「抗中害台」？上次禁了鳳梨，這次禁釋迦、蓮霧，下一次又會是什麼？要求民進黨說清楚！

其實，不只蔡政府要說清楚。朱立倫更該說清楚，中國何以有能耐封鎖台灣水果？是中國早已吃定台灣農產的種苗與技術？今年3月禁鳳梨後就猛推廣東徐聞縣鳳梨，還強調收購價是往年的一倍，且該縣鳳梨包括台灣著名的「金鑽鳳梨」和「甜蜜蜜鳳梨」在內。換句話說，中國已明確表示台灣鳳梨的種苗、技術早在中國開花結果了。中國有了台灣的種苗、技術之後，不只生產成功，反過來吃掉台灣農民的市場與生計，只要找個「蟲害」之名，就足以封鎖台灣的鳳梨市場。

當時中國嗆聲說將有一連串的後果。現在的釋迦、蓮霧就是後果之一，下一次又會是什麼？也許朱立倫會比大家更清楚 。因為根本的問題是 : 台灣到底有多少技術種苗被外移到中國？過去馬政府時期有多少台灣得之不易的技術專利免費送給對岸，除了金鑽鳳梨之外，芒果、茂谷、火龍果、黑珍珠蓮霧......等果樹品種，甚至連管理技術都由台灣引入中國。農業博士陳世雄曾指出「光是福建一省，從台灣取得的免費品種超過二千五百種，技術專利超過八百項，害台灣優勢不再」。請問國民黨、21世紀基金會是誰將種苗及技術外流？是不是扮演農業買辦的角色？

中共可以說「水果蟲害」來禁，那將種苗及技術外流的算不算「國家害蟲」？水果蟲害的問題小，容易解決，但國家害蟲的問題大，更該解決。不期待朱立倫或國民黨能有「護國神山」的能耐，但抓蟲、除蟲此類「雕蟲小技」對百年大黨中國國民黨來說想必是小事一樁，如果蔡政府或民進黨還沒有能力解決的話，那就請國民黨黨人好好除蟲吧，尤其是回鍋黨主席朱立倫，拿出良知與魄力為國除蟲，也算是功德無量吧！