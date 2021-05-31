全球正在開啟的疫苗戰爭，在台灣或國際上都是照妖鏡，照出國際叢林法則，強欺弱，聯合國世衛如同廢物，更照出誰真正愛台灣，也照出國家科技底氣，讓我們發現老共的大國崛起，只是假象。

中國民間家戶皆曉的故事中，白蛇精為了幫助情郎許仙，不惜施法術，對杭州老百姓下毒，讓老小忙著跑廁所，然後再讓許仙出來賣解藥，果然許仙賺到不少銀子，這故事重點是解藥必需有效，老共一心想學白蛇精、放毒、賣解藥，現在看來，老共的疫苗外交，沒討到好處，因為解藥無效，反而丟掉一堆朋友，巴西最早和老共合作搞疫苗，現在罵得最厲害。

中國製疫苗不能用，理由不是反共意識形態，而是科學，中共國藥和科興疫苗，在2000年疫苗國造政策下成立，企圖擺脫西方國家控制疫苗，目前上海復星製藥集團就擁有國藥32％股權，可想而知，這家公司是老共控制，中製疫苗和俄羅斯史普尼克疫苗，通稱為（滅活疫苗），從生化科技來看，就是一百多年前流行的最低階製程，如同沙克疫苗，把病毒減量後，直接施打人體，老共雖然宣稱有50％保護力，但是病毒變種速度太快，體內舊病毒無法對變種病毒產生抵抗力，巴西和智利實驗結果顯示：疫苗就是無效，施打後又確診者，比率很高，老共第三階實驗也不作，世衛在老共壓力下，給予緊急授權，但是上海CDC也承認效果差，更不用說副作用問題了。

台灣的（紅色在地協力者）當然知道：台灣人不可能接受老共疫苗，所以先唱衰英國和瑞典合作的AZ（阿斯利康），為紅色疫苗舖路，其實，阿斯利康製程比滅活疫苗製程，少說先進一百年，對某些人會有副作用，但是再衰，也比滅活疫苗更安全，這種疫苗通稱（腺體病毒戴體疫苗），而且是來自罕見黑猩猩載體，證明英國劍橋數百年在熱帶流行病學所下功夫，超過中俄兩國百年，嬌生疫苗製造和AZ一樣，更傻的是台灣藍色政客，既非醫護科班背景，更不用功，也懶惰上網查資料，只靠大聲罵人，想藉疫苗打擊民進黨，趁機要賺選票外快，實在讓我這個半醫護人看不下去，疫苗已經成了藍營政客活生生照妖鏡。

去年3月，川普找到莫德納開始發展疫苗，採用最先進的mRNA製程，漢譯（信使核糖核酸），政府花大錢打造冷鏈基礎建設，希望在疫苗戰略上搶到先機，現在看來，美國已經搶先到位。

mRNA其實就是莫德納公司名稱縮寫，2010年美國幹細胞生物學家德理克羅西創立，主要研發癌症自體免疫，以及罕見疾病藥物開發，2016年莫德納內部改組，集中全力研發癌症疫苗，成果被哈佛醫學院肯定，因此被美國國家傳染病研究所和高級生物科學研究院找上，作為合作對象，可見美國政府在生化科技上領先地位。

但是研究幹細胞不是獨家，德國的BioNTech，簡稱BNT，創立者是土耳其裔德國夫妻撒辛和圖勒奇，這對夫妻，也是長期研究癌症疫苗，2001年成立Gaymed藥廠，後來賣給日本企業，2016年又成立BNT公司，武漢瘟疫爆發後，BNT開始研發疫苗，和莫德納同樣採用冷鏈核糖核酸製程，去年3月，輝瑞和上海復星用資金加盟BNT，美國輝瑞也取得在美國製造權，現在爭議的是到底上海復興是否取得德國BNT的技術轉移，可以在中國製造，第二是中國是否有冷鏈技術能力製造，第三，復星取得中華區代理權，還故意納進台灣，很顯然是政治因素，最近德國BNT宣稱復星只是分裝包裝工作，把疫苗改為（復必泰），所有疫苗仍然在德國製造，這個宣告比較可信，即便BNT技術轉移，我認為中國製造水平還是有很多瓶頸。

內製外購並行對抗病毒

中國雖然批准復必泰可以賣到香港，香港人目前選擇科興或復必泰呈現出五五波，施打率來到二成，但是中國國內還是不使用復必泰，老共卡住藥證不發，很可能是提供給黨國官員偷偷施打，畢竟紅色官員還是不相信自己開發的疫苗。

去年8月，台灣已經取得美國國家衛生院提供的疫苗設計圖，問題卡在技術，如果走冷鏈製程，台灣實力不足，最後選擇了（基因重組蛋白質次單元疫苗），目前流感疫苗製程，就是採用蛋白質疫苗，英國葛蘭素，法國賽諾菲都和台灣一樣，從未受汙染的生鮮雞蛋培養，因為人類流感最初感染來源就是禽鳥，賽諾菲是世界最早的細菌研究所巴斯德所屬企業，葛蘭素早在一戰西班牙流感爆發，開發出第一隻流感疫苗，賺了大錢，這種蛋白疫苗缺點是研發時間拉長，所以會晚點上場，優點是副作用較少，台灣科技和這兩家公司可以並列，是台灣人光榮，政府為了抗疫作戰，採取內製外購並行策略，這個政策絕對正確，藉此機會提升國內生物科技，很可能，武漢肺炎病毒會持續變種，施打疫苗會是人類常態工作，台灣自己研發的蛋白疫苗就可以派上用場，無需被外國控制，尤其是對台灣敵意的老共。

目前莫德納和輝瑞是作完第三階段實驗的疫苗，中共疫苗也是緊急授權，簡單說為了趕時間，美國採購二十六億劑，只來了三億劑，日本採購三億劑來了三千萬，台灣採購三千萬，才來了數十萬劑，這是正常現象，還有政客高唱把疏困錢用來買疫苗，問題就解決了，這是廢話，還虧他是一個名醫市長，真的可憐啊！