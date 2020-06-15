為了老韓罷免案，國民黨中常會把舞台搬到高雄，創下最禮遇案例，沒料到，新任黨主席被晾在一邊，只見老韓一一向中常委握手。失去寶座後，老韓依然是一尾活龍，外行人一看，還以為黨主席換人了，可惜，國民黨熱臉貼上冷屁股，老韓口若懸河，一路切割，被罷免此事與國民黨無關，說好聽，是一肩膀扛下被罷免的政治責任，說難聽，就是告訴國民黨，本人上台或下台，天下打下來或失去，就是靠著「一杯礦泉水黨」，全部和國民黨無關，言下之意，本人的韓粉紅衛兵比你的黨員多更多，這場中常會，黨主席如坐針氈。

最後穿雲箭

6月11日，老韓射出臨別穿雲箭，大家穿白衣來相見，果然當天下午聚集各縣市的韓粉一萬多人，把鳳山行政中心綠草皮踏出黃土，韓粉所至，果然寸草不生，老韓的「白衣離別會」，傻粉淚如雨下，把封建時代的「送官傘」也擺出來了，老韓1708字畢業感言，一路痛罵綠色暴政，痛責民粹，染綠為紅，盡情發揮唯物辯證顛倒是非的功夫，卻忘了自己就是因為太紅，民粹運動搞過頭，才會遭到罷免。今天，老韓所享受的言論自由，可以高聲痛罵綠色暴政，恰好就是「綠色暴政」從蔣家暴政手上掙來的，我們這群人為了突破戒嚴，在街頭流血時候，老韓是和暴政站在一起的，對於，「中共國」的紅色暴政，老韓不敢多說一詞，柯P少讀書，只敢說民進黨是一黨專政，其實，小英才執政四年多一點，沒有國民黨持續執政50年以上時間，如何可以拿到一黨專政的學位？柯P要不要罵一下一黨專政70年的中共，現在，老韓更猛，直接把暴政帽子送給執政黨，用意很簡單，在韓粉身上灑下符咒仇恨，挑起韓粉持續痛恨政府，老韓心裡清楚，這些來自天南地北的「傻粉」，大熱天穿著國旗裝出沒城市、鄉村，跟著地攤車跑全國，無怨無悔，這些人有底層，有中產，有退休軍公教，就是自己從政壇復出的本錢，所以，選擇在最後一刻點兵，看看自己還有多少兵馬，有兵馬就不怕沒糧草，因為會有「斗內」的幕後金主出現，幫老韓再起，所以，老韓必須沉潛，因為舊金主觀望，新金主尚未出現。

老韓會不會再起，其實關鍵不在老韓本身，而在幕後的金主，今年1月，在澳洲投誠的共諜王立強說：「從2018年開始，中共就以大筆金錢資助老韓選舉，這些錢從台商手上或者從海外華人匯進台灣，甚至走私偷渡，或以地下匯兌前進宮廟系統，成為組織動員的本錢」，旅美的中國歷史學家辛灝年，在評論老韓被高雄市罷免事件上說：「一個名不見經傳的政壇小咖，突然間可以捲起千堆雪，這事情絕非偶然，而是精心布局的結果，平常，一個小有名氣的學者，要弄個百人聽演講舞台，都相當困難了，怎麼可能弄出千堆雪？文革時代的紅衛兵動員，就是這樣，不是毛澤東一句話那麼簡單，而是整個組織動起來了，宣傳做出來，金錢撒下去，從市井間的耳語開始，以至於最後的造勢活動，各縣市韓粉的串聯，這裡面樣樣都要金錢鋪陳，把民進黨執政說到貪污腐敗，把老韓神格捧上天，一路下來，紅色媒體加上網路傳播，如影隨形，這一切活動，沒有組織和金錢，根本辦不到，老韓被對面金主挑上，一則來自曾經留學的經歷，這是他的福氣，也是他的悲劇，他本來可以在高雄市長寶座上休息止步，壓抑貪念，可惜，他無法拒絕後面推手，要他持續攀上高峰，現在摔到四腳朝天，說穿了，老韓只是偶像劇中人物，說韓導只是玩笑話，真正導演韓導的幕後，還另有其人。

對老韓說，後會無期

台灣最熱鬧的風景，就是政論節目，如今，名嘴越來越像是算命師，老韓的高雄市長寶座，被人民收回之後，有關他的後續發展，猜來猜去，比去年總統大選還要熱鬧，還有人惟恐天下不亂，罷韓通過之後，大唱一起來罷免，目的就是不要讓仇恨冷卻。其實，罷免活動並不容易，尤其是政黨帶頭罷免，根本就是浪費金錢和時間，台灣雖然有一些傻瓜，但是中間選民仍然存在，這些人不傾斜黨派，才是罷免能否成功的關鍵，有人說，只要鋼鐵韓粉健在，老韓勢必再起，只有李艷秋最直白說：「老韓後會無期，掰掰了」，立即遭來所謂鋼鐵韓粉網路霸凌，至於老韓會從哪一個地方爬起來？大家就拭目以待了。

台灣的政治不完全是金錢遊戲，但是，可以肯定的沒錢無法成事，想一想，一瓶礦泉水可以選舉，居然還有人相信，這種人不傻，那麼就不會有人是傻子，根據收視率調查，老韓最紅，韓粉最多的時候，這台特定捧韓電視，創下同時間50萬人收看紀錄，現在只剩下一半，只要從收視率，就可以知道韓粉是否清醒了。

媒體是選舉終極戰場，對某些意識形態及立場僵化的人，更是無法抗拒的精神麻醉藥，吸食之後，戒除困難，除非你願意嘗試打開心胸，放下既定成見，更廣泛接受其他多元資訊的挑戰，這句話也是給一些上年紀的韓粉父母建議，無須為某些特定政治人物摧毀自己的家庭，即便這位政治人物是聖人，也沒有這個必要，放下崇拜，用理性檢驗收取你薪資的員工，是國家主人應有的責任，要知道賺錢不容易。

老韓是否再起，重點不在他自己，而在背後的老闆，願意給敗軍之將新的機會嗎？

短短兩年，台灣從親共走回愛台灣的軌道，對台灣政局更加穩定，這是可以預見的。