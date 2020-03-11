把ROC（中華民國）正名為ROT（台灣共和國），很難。但把China Airlines改為Taiwan Airlines，把中正紀念堂改為民主紀念館，不難。本圖為2007年，中正紀念堂改名為台灣民主紀念館當時，懸掛於現場的帆布招牌。自由遺產。圖／曹欽榮

中國生產的武漢肺炎席捲全球，習皇帝變成世界公敵，中國被認為是「黃禍」（種族歧視用語）。台灣抗炎成功，被美國、日本、韓國、法國、其他很多民主國家的肯定。小英、蘇貞昌、陳時中變成優秀政治領袖、台灣人民都變成世界模範民主公民。

但是，專制中國和獨裁習皇帝，就是死鴨子嘴硬，吃定、欺負民主台灣、理性小英、忠厚台灣人夠夠。在遣送武漢台胞上霸凌台灣。在WHA（國際衛生組織）大放厥辭，大吃台灣豆腐，口口聲聲「中國台灣省」、「祖國中國照顧中國台灣人民多好又多好」，「中國台灣省抗炎成功都是習皇帝英明領導的結果」……

真是睜眼說瞎話，令人聽了嘔吐。

還好，台灣人民耳聰目明，明見秋毫，一眼就看透習皇帝和專制中國的邪惡、騙人把戲。

自認「台灣人」飆升到85％

7、8年前，約3分之1的台灣公民，認為自己是「台灣人」不是「中國人」，約3分之1 認為是「台灣人」也是「中國人」，不到3分之1認為是「中國人」不是「台灣人」。2年前仍只1半認為是「台灣人」不是「中國人」，2成認為是「台灣人」也是「中國人」，仍有1成認為是「中國人」不是「台灣人」。今天，忍定是「台灣人」不是「中國人」的，飆升到85％, 不到10％還認為是「台灣人」也是「中國人」，更不到5％，還死鴨子嘴硬，硬要當「中國人」不當「台灣人」，卻又臉皮厚厚，賴在台灣，要享受台灣可貴的自由民主和優越的健保制度。

這就是今日台灣的政治現實。

中國在WHA欺負台灣夠夠，把台灣人氣炸了，大罵習皇帝的中國邪惡、無恥、可惡。有人飆罵「死了也不當中國人！」。

罵習皇帝邪惡、無恥、可惡，沒用。他2千年專制中國的帝王skin（皮），比澳洲百年老鱷魚的皮還厚。

「死了不當中國人！」，有用；但只說不練，沒用！

台灣的抗炎英雄陳時中，是誠實忠厚、做多事不多說話的政務官。在遣送武漢台胞危機時說了一句言簡意賅的話，「當初自已選擇國籍，就要自己承擔。」

一針見血。在如是嚴峻但也千載難逢的有利時刻，小英、台灣要抓住如是歷史契機，毅然決然，勇敢推動台灣國家正常化的正名運動。

把ROC（中華民國）正名為ROT（台灣共和國），很難。但把China Airlines改為Taiwan Airlines，把中正紀念堂改為民主紀念館，不難。把ROC正名為ROT，也許（我認為不會）習皇帝會氣急敗壞，搞武統（我認為他不敢）。把China Airlines改為Taiwan Airlines、中正紀念堂改為民主紀念錧，習皇帝會氣急敗壞但不會、不敢搞武統，這我確信。

天佑小英！天佑台灣！（2020/03/11）



國立臺灣民主紀念館（簡稱民主紀念館），正式掛牌成立於2007年5月19日。但國民黨重新執政後又於2009年7月20日重新將中正紀念堂匾額重新掛回。圖／公有領域，取自維基共享資源