武漢瘟疫之後，188個國家淪陷，西方國家死傷難以計算，聯合國突然變啞巴，美國認為世界秩序需要推倒重建，因為戰後這個世界秩序本來就是美國打造，現在卻唯中共是從，問題是要如何推倒？又要如何重建？

重回冷戰時代

最近拜讀旅美作家余杰所寫《美國回到冷戰時代的沙盤推演》，感觸良多，與我所寫〈 西方國家可以擺脫紅色滲透嗎？ 〉，不謀而合。

美國副總統彭斯要求WHO必須接納台灣，並且警告；如果世衛組織不願意做，那麼美國下一步就是自己組織同盟國的公衛組織，徹底和WHO脫鉤，「武漢瘟疫」暴露「世衛組織」根本就是「中共國」玩具，對於長期以來出錢出力，扶持世衛組織的美國，可以用一句話形容，「情何以堪」。

美國現在所面對的「情何以堪」，當然不只是世衛組織而已，不斷借錢給中國，讓他用美金在非洲綁椿的「世界銀行」也是如此，戰後，為了重建世界新秩序，從聯合國開始到所屬機構，美國可以說就是出錢的大哥，現在大哥出錢，中共發號司令，當凱子當到如此窩囊，也難怪3分之2的美國人憤怒了，美國終於看到所有問題根源就是被紅色中國把持的國際組織，所以，如何去中國化，如何脫鉤，如何推倒重來，變成美國政府的當務之急，這裡面還包括；西方國家和中國，經過這幾十年打造的工業生產產業鏈，涉及方面過於廣泛，如何搬遷脫鉤，這才是大工程。

可惜，美國忘了；先必須推倒重來的，還有白宮對華政策，美國人罹患健忘症，戰後雖然有短暫的麥卡錫主義，但是，美國還缺少被紅色中國迫害的經驗，不像台灣，一朝被紅蛇咬，見繩也心驚，因此，對1947年提出圍堵紅色擴張的喬治·凱南（George Frost Kennan），肯定特別懷念，凱南是真正的先知，可惜，先知總是寂寞，美國政客聽他的建議者，實在不多。

美國養虎貽患，並非始於今日，從1979年建交開始，就落入中共陷阱，美國自認聰明，可以改造中國，一步一步把中共拉入世貿組織，他忘了凱南的建議：對中共國只能維持有距離的接觸，不要以為可以真正做朋友，如今「武漢瘟疫」禍延全球，美國當然要負一半責任，美國人對紅色共黨的邪惡，確實認識不足，甚至還天真以為；可以用金錢經濟誘惑中共走向民主，如今看來根本是痴人說夢。

中共降低人類品格

喬治凱南屬於「蘇共通」，長年旅歐，既是華府戰略家更是歷史學者，他兩次拿到普立茲獎，國家圖書獎，一口流利俄文，他對共產黨的接觸和理解，從蘇聯開始，他對共產黨的評價，可以說是一針見血，他說：「共產黨顯然更能理解人性，可惜這種組織缺乏憐憫之心，他們利用人性的缺點，只是為了圖謀自己的利益，他們利用各種方法洗腦，降低人類的品格，因為低劣的人品更容易統治，今天我們看到；就算蘇共已經崩潰，但是俄羅斯人性尊嚴，以及高尚品格恢復，還需要更長時間」，中共有能力把人洗腦到喜孜孜當奴隸，這一點還超越蘇共，共產黨口裡說：「資本主義使人貪婪」，但是，中共的領導高幹，那一位不是數百億財富，如同美國國務卿龐培歐所說：「這樣的共產黨正常嗎」？

美國總統川普的國師班農說：「如果中共黨國高官把貪汙的錢還回去國庫，中國的人民所得，早已經是小康家庭，中國早就可以實施自由民主，但是，中共為何不願做，道理很簡單，因為讓貪官持續貪汙，比把錢給人民更好，讓貪官持續貪汙，留下汙點，可以控制這些官員，讓人民窮困，忙於求生存，老百姓就沒有心思搞革命，共產黨就可以萬世萬代，永遠統治中國，習近平上台後，推行打貪也是假的，只要你支持他，反貪永遠不會到你頭上，這就是現在的中國」。

凱南提出圍堵策略後，華府對國共內戰失敗的老蔣相當不滿，「棄台論」瀰漫白宮，尤其是英國還向美國建議「拋棄台灣」，其實英國圖謀藉此向中共示好，延長香港租借，唯獨凱南獨排眾議，認為美國不能拋棄台灣，因為台灣一丟，美國在亞洲全盤皆輸，紅色擴張勢必一日千里，1951年6月韓戰爆發，凱南緊急到辦公室，寫下如何保衛台灣的策略，終於扭轉局面。

凱南是寂寞先知

國共內戰結束前，美國大使司徒雷登還企圖讓毛澤東回心轉意，兩國建交，等到紅色勢力佔領中國，使館內職員變成肉票，美國才聯合其他國家要求中共釋放，凱南說：「中共沒有義務釋放美國官員，你明知紅色勢力來了，自己不走，錯誤是你自己」，美國老是玩這種把戲，企圖以經濟發展逼迫中共保障人權，凱南說：「沒有實力做後盾，中共不會聽你的」，今天反省凱南說過的話，真的是先知。

戰後，美國是戰勝國，台灣歸屬成為重要話題，凱南建議華府：不可以把台灣交給國民黨政府，應該由麥帥直接接管，才能保障這個過渡政府的清廉和效力，對台灣人民才有好處，凱南又說對了！可惜華府沒有聽進去。今天，大家再當一次事後諸葛，台灣被國民黨政府假託管，真佔領之下，台灣人民吃足苦頭，搞到現在，還陷入「兩個中國」的蜘蛛網中，無法脫困，真正可憐啊！

川普或許真的醒了，但是連任之途充滿危險，我們就關注他：如何推倒重來。這件事也關係台灣的未來。