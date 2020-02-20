停靠在日本橫濱的鑽石公主號郵輪，爆發嚴重群聚感染，昨日隔離期滿已經開始撤離，目前今天驚爆傳出2例感染者死亡消息，2名80多歲的男女不治，這是鑽石公主號感染者中首度死亡的旅客，目前日本境內因感染武漢肺炎的死亡個案已達3例。各國也陸續撤僑，香港今天已經撤離106人，台灣也將在明天以包機方式將鑽石公主號的國人載回。

鑽石公主號船上感染武漢肺炎已達621人確診，昨天隔離期屆滿，其中將近500名檢測呈陰性的乘客下船，5名台灣乘客也在駐日代表處協助下安置於旅館，今天預計還有6-7位國人可以下船。不過，今天傳出船上旅客因感染武漢肺炎死亡消息，這2名80多歲的一男一女皆為日本籍，日媒報導，這2名死者為87歲日本男子以及84歲日本女子，男子11日住院、女子12日住院，皆在今天宣告不治，兩人都有慢性病史，厚生省下午將出面說明實際情況。

由於郵輪上群聚感染嚴重，各國早已啟動撤僑計畫，美國政府派出2架包機接回美國公民，包機於台灣時間16日抵達東京羽田機場展開撤僑行動，17日清晨起飛返回美國；港府第一架專機接回鑽石公主號上106名港人，在今天早上約8點50分飛抵香港，下午將再派出一架專機載回其他港人，台灣則預計21日包機返台。

鑽石公主號群聚感染為何如此嚴重，引發外界質疑，日本神戶大學教授岩田健太郎一度登上遊輪，並在YouTube上披露船內疫情管理方面慘狀，視頻播放次數已超過100萬次，在國內外引起巨大反響，引來厚生勞動相加藤勝信在19日深夜的記者會上反駁。

而今岩田健太郎已經在今天早晨刪除了該視頻，並在自己的推特上表示已刪除視頻，還對面臨困擾的人表示由衷的歉意。