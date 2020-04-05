瘟疫當前，「中共國」繼續抗疫不忘搞大外宣，說好中國故事，更不忘以各種方式騷擾台灣，以至於，最近台灣陸委會的民調，台灣人認為「中共國」或中國人對台灣沒有善意，來到70%，拒絕「一國兩制」來到90%，創下歷史紀錄，面對瘟疫，口口聲聲會照顧台灣人健康，「中共國」根本是黃鼠狼給雞拜年，不安好心，看到台灣防疫優良表現，在國際上被讚嘆，一下子打翻醋罈子，玻璃心落滿地，這樣的中國，把台灣視為叛逆一省，並不奇怪，倒是台灣內部一堆心向祖國的政客名嘴，大疫當前，不忘罵台灣，還和中共國唱合，對台灣極盡挖苦，甚至落井下石，批判台灣不是個國家，明明車輪牌護照就在手中，還睜眼說瞎話，在小地方挑毛病，陰謀阻擋台灣藉防疫壯大自己的腳步，我們只能說，「人藍腦殘，短時間很難醫治」。

有網友說：「台灣根本就是奇幻國度」，這句話很有意思，我卻認為，台灣的奇幻，是因為有一堆腦殘眼盲的政客，所以盲政客只顧摸象，摸半天，摸到大象一部分，卻沒有一個人知道，這是一隻象。

台灣是甚麼？金門立委陳玉珍，配合中共國發言人華春瑩的一番話：「台灣不是國家」，再度製造政治話題，給「武漢瘟疫」疫情緊繃的台灣社會，稍稍轉移一下眼球，其實，「夾手珍」和華春瑩，都服從「中共國」的政治正確，卻犯了不讀書的毛病，因為，台灣當然是國家，具足國家四大條件，只是國家不正常，沒有去聯合國註冊，更準確說，台灣是1945年終戰後，尚未完成殖民地解放運動的國度，我們只能說，曾經流亡於日本的台灣共和國先輩努力不夠。

至於，中華民國是不是國家，確實有爭論，中華民國只是國名，他的舊有領土，在1949年內戰後失去了，而這塊大陸土地，新的占領者，叫「中華人民共和國」，「中共國」為了避免和舊中國國債，以及舊條約糾纏不清，所以，毛澤東趕走國民黨政府後，自己建政，立即發表聲明：「中華人民共和國，是延續中華蘇維埃共和國，不是繼承中華民國」，從此，中華人民共和國和舊中華民國，就完全切割了，兩個中國也因此完成了，所以，「中共國」在國際組織代表中國，並非繼承中華民國，而是新政府代表，但是，中共國卻刻意曲解聯合國2758決議文，認為自己可以繼承中華民國，擁有台灣領土，狼子野心更是荒唐透頂，更重要的是，這兩個中國，都屬於進行中的國家，所謂進行的意思，就是尚未完成自己的國家領土和人民。「詳見宮脇淳子所寫：這才是真實中國史」。

中華民國已在國際上消逝

1949年，毛澤東尚未把整個中國大陸收服之前，就急著建立新紅色中國，當時，大陸西南方，西藏，新疆，海南島，都還沒有被共產中國納入領土，而中華民國領土，則退拒到只剩下大陸邊緣的列島，以及受盟軍命令，暫時佔領的台澎島嶼，國際法上而言，中華民國只剩下金馬列島領土，即便後來美國政府默認國民黨政權，可以在台灣行使政府管理人民權利，但是，依法而言，這種佔領行為，不能被稱為立即擁有領土主權，所以，台澎主權未定的理由，也在於此。

整個問題的核心，在於中華民國建國，所記錄領土，本來就不包含台灣，就算老蔣企圖在二戰結束後，以國民代表大會把台灣代表與會，視為台灣已經屬於中國，但是，這樣的法律程序上並不具足，只算是對內宣告，對外而言，中華民國並沒有把新的領土更改，向國際宣告。

其次，國共內戰改變了中國局面，一路支持國民黨政府的美國，眼看蔣介石失去民心，失去大陸已成定局，於是，華府多次改變對華政策，企圖拋棄國民黨，把內戰戰火遏止在大陸及邊緣島嶼，不要波及台灣，但是，韓戰卻改變亞洲局勢，在阻擋紅色共產擴張的前提下，美國只能繼續站在反共的一方，支持國府，這也是重大歷史轉折。

可惜，歷史的撰寫不在弱者一方，中華民國在1971年退出聯合國之後，國際局面已經轉換，美國在和平綏靖心態下，西方資本主義國家圍堵共產擴張的態度，出現模糊，尤其是美國的左派抬頭，反共產主義意識形態被削弱，非洲及東歐集團國家聯合戰線，東西方終於走向對立，而中華民國代表中國人民，也顯示出不合理，如果是1971年之前，盲人摸到的中華民國是甚麼，答案是代表中國的國家，但是，1971年之後，中華民國已經變成中華台北國，這才是歷史的正確解答。

很多人無法接受中華台北國，更無法接受中華民國在國際上消逝，也無法接納寄生台灣的事實，如此眼盲心盲，既不能接納台灣，當然就可能變成沒有祖國的浪人。

「夾手珍」來自金門，這是中華民國真實領地，效忠中華民國，當然是本分，但是，無須因為效忠中華民國，卻要排斥台灣，台灣政治環境複雜是事實，未完成法理獨立之前，為了讓住民可以接納新舊，所以，台灣和中華民國已經融合成為中華民國台灣，這樣的國名確實很怪異，雖不被獨派接受，卻也符合台灣現況，我們相信，只要「中國情」逐漸淡出台灣，我們期待一個真實的台灣國，必定會在台灣出現，這才是世界潮流。