日本防衛大臣岸信夫接受CNN專訪的時候表示，「為了反擊中國在尖閣諸島和東中國海其它區域的活動，我們必須展示出日本政府捍衛領土的堅定決心。」圖／擷自岸信夫推特2021.8.23

隨著中國在尖閣諸島（釣魚島）附近海域的強勢動作，日本給中國劃出紅線。兩個亞洲大國在東中國海的對抗呈現出新的風險。據美國有線新聞網CNN週四（9月16日）報導，日本防衛大臣岸信夫（Nobuo Kishi）表示，「尖閣諸島毫無疑問是日本領土，也理所應當應該作為領土予以保衛。」岸信夫還強調，「日本將針鋒相對，回應中國對尖閣諸島的威脅，以艦對艦，如果需要還會採取其它行動。」

岸信夫明確表示，「在尖閣諸島問題上，日本和其它國家沒有領土糾紛。」

這是日本現任高級官員多年來非常罕見地在尖閣諸島主權問題上以如此明確的措詞表達日本的立場。

近幾年，日本為應對日益增長的中國威脅不斷加強和擴大日本自衛隊，給它配備了最先進的F-35噴氣戰鬥機，並把軍艦改造成為準航母為F-35戰機提供作戰平台。同時，日本海軍還增添了新的驅逐艦、潛艇和各類導彈。

但就軍費規模來說，日本與中國相比有著很大的差距。

岸信夫在接受CNN專訪的時候說，「為了反擊中國在尖閣諸島和東中國海其它區域的活動，我們必須展示出日本政府捍衛我們的領土的堅定決心，日本會投入比中國更多的日本海警船。」

中國人大今年1月通過《海警法》授權中國海警在處理外國船隻在中國海域進行違法活動時，可以使用武器。日本官方統計，從1月1日到8月底，中國海警艦進入日本領海或距離日本海岸12海里以內水域88次。而在12海里之外的島嶼間不間斷水域內，發生了851 起中國入侵事件。

岸信夫說，中國海警船在這一地區的持續活動，其目的就是讓中國對尖閣諸島的控制成為「既成事實」。

在談到台灣問題的時候，岸信夫宣布，「台灣發生的事情都與日本直接相關」，「日本使用的能源90%都來自進口，都要運經台灣周邊區域。」

岸信夫表示，「台灣可能發生的事情都可能對日本構成問題。在這種情況下，日本必須採取必要的回應。」

9月8日，日本防衛省防衛研究所主任研究員山口信治（Shinji Yamaguchi）在接受美國之音採訪時也表示過類似的態度。他說，日本與台灣在地理位置上唇齒相依，在人民情感上，絕大多數日本國民對台灣格外親近。如果中國和台灣發生衝突，幾乎所有的日本人會選擇支持台灣，這樣的民意也會反映到政治家的決策上。

岸信夫還為日本琉球群島的與那國島部署導彈和軍隊的決定作出解釋。他說，日本還準備在不久的將來也在石垣島部署導彈和軍隊。他告訴CNN，日本這樣做就是要表明「我們捍衛日本領土的西南地區的堅定意志」。