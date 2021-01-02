香港壹傳媒創辦人黎智英之日前他被提訊時，被扣上手銬，腰纏鐵鏈，五花大綁的畫面，令人震驚。圖／2020.12.12黎智英被警方以鐵鍊圍腰押送。擷自立場新聞

香港壹傳媒創辦人黎智英之前被控涉及欺詐罪，遭拘押期間又被追加「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪名。日前他被提訊時，被扣上手銬，腰纏鐵鏈，五花大綁的畫面，令人震驚。香港法律界、媒體圈盛傳，黎智英可能被送到中國審判，處以重刑並凍結財產，成為港版國安法實施後，第一位以此項罪名遭受追殺者。種種跡象顯示，黎智英的官司凶多吉少，值得關注。

港府以押解甲級重犯的裝甲囚車押送黎智英，開庭時安檢嚴格，氣氛肅殺，禁止旁聽席帶飲用水進入，為過去所罕見。香港所謂甲級重犯，是指判處十二年以上的重刑犯。港府以最高規格侍候黎智英，極不尋常。

違害國安法屬於重罪，黎智英列名四大寇之首，以北京對香港異議人士的嚴密監控，若黎智英涉及違法，罪證確鑿，老早就被鎖定移送法辦。然而，黎智英因為較輕的欺詐罪被拘押，隨後才被追加違害國安法重罪，顯然另有政治目的，羅織入罪的可能性極大。

根據港府指控，黎智英於今年7月1日至12月1日期間，請求外國或境外機構、組織、人員，對香港或中國進行制裁、封鎖或其他敵對行動。真是欲加之罪，何患無辭！港版國安法於7月1日生效，對香港法治人權傷害極大，遭到國際譴責。黎智英不可能故意去踩紅線，讓自己觸法喪失為香港發聲的機會。

北京不會輕易放過黎智英

比較值得注意的是，今年8月10日港警以違反國安法之名拘捕黎智英，指他觸犯勾結境外勢力危害國安罪；媒體透露，黎智英涉嫌利用外國戶口，以資助一個要求外國組織制裁香港的團體，涉嫌危害國家安全。《人民日報》文章曾指出，國安法雖不溯及既往，但對法律公布前已發生的犯罪行為，仍應加以制裁，顯然不會輕易放過黎智英。

黎智英被追加的違害國安罪，依港版國安法特首可以指定法官審理。在特定情况下，例如涉及外國或者境外勢力介入的複雜情况，案件也可以「送中」轉交中國法院審理。最近香港掀起司法獨立論戰，法律界及學術界認為，在《基本法》的設計上，行政、立法、司法機關各有不同權限，彼此互相制衡，可避免權力過分集中，司法機構並非管治團隊一部分。

特首林鄭月娥則指出，香港並非奉行「三權分立」，中國駐港機構中聯辦和國務院港澳辦發表聲明，指「三權分立」在香港「從未存在過」，香港政治體制屬於「三權分置、行政主導」，行政權、立法權和司法權等「所有權力均來自中央授權」。香港司法獨立已死，黎智英被送往中國審判，下場如何不難想像。留在港由指定的法官判決，必須服從北京指令，情況一樣悲觀。



香港司法獨立已死，黎智英被送往中國審判，下場如何不難想像。留在港由指定的法官判決，必須服從北京指令，情況一樣悲觀。圖為2020年8月10日黎智英因涉勾結外國勢力被香港警察逮捕 ，香港蘋果日報提供

（本文轉載自綠色和平廣播電台）