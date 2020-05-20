川普向世衛組織總幹事譚德塞發出的長信，列舉了他所說的世衛組織在應對新冠病毒疫情方面的一系列失誤。示意圖／擷自白宮flickr資料照

川普總統週二說，如果世界衛生組織不糾正自己的行為，美國將另起爐灶。川普週一晚致函世衛組織領導人，敦促這個聯合國旗下的國際機構展示出獨立於中國的能力，並要求其限期改造。

川普向世衛組織總幹事譚德塞發出的長信，列舉了他所說的世衛組織在應對新冠病毒疫情方面的一系列失誤。川普批評世衛組織「令人震驚地」對中國缺乏獨立性，並限期世衛組織在30天內承諾做出重大改進，否則美國將永遠切斷經費或重新考慮美國的世衛組織會員問題。

川普在信中說：「世界衛生組織一再忽視病毒12月初甚至更早在武漢擴散的可信報告，包括來自醫學刊物《柳葉刀》的報告。世界衛生組織未能對與中國政府官方說法相衝突的可信報告進行獨立調查，即使這些報告出自武漢自身內部來源。」

《柳葉刀》的聲明說，該刊物去年12月並未發表任何與新冠病毒有關的文章，最早的報告發表於1月24日，作者是中國境內的科研人員。《柳葉刀》之前就對川普持批評立場。

川普在這封信中列舉了美國行政當局經過審議之後發現的一連串世衛組織失誤，除了武漢疫情最早時期未能及時調查和分享信息外，還包括「可能出於政治原因」而決定不分享台灣當局12月31日向世衛組織發出的示意有新病毒人傳人的關鍵信息。

信中說，針對中國政府的種種做法，包括違反成員國必須在24小時內通報公共衛生突發事件的規定、下令上海公共衛生臨床中心的張永振醫生銷毀病毒樣本、不准美國專家進入武漢等等，世衛組織不僅保持沉默，還「令人好奇地」大事讚揚中國政府「透明」。

信中還提到，世衛組織遲遲不宣布疫情為國際關注的突發公共衛生事件，反而批評美國政府針對中國的旅行禁令。

川普對譚德塞寫道：「在您於2020年3月11日正式宣布該病毒為全球大流行病時，它已經在全球至少114個國家奪去了4千多人的生命，感染了10萬多人。」

這封信批評世衛組織只知對中國讚譽有加時還舉例說，2020年4月11日，幾名非洲大使致函中國外交部抗議廣州等城市的抗疫措施歧視非洲人，譚德塞明知這些情況卻緘口不言，然而當台灣對譚德塞的疫情應對提出合理抱怨時，他卻「毫無根據地」給台灣貼上種族主義者標籤。

這封信還指出，世衛組織未能公開呼籲讓中國允許對病毒來源展開「獨立調查」。

川普在信中說，「也許所有這些失敗中最嚴重的是我們知道世界衛生組織本可以做得遠遠更好。」他提到，在布倫特蘭擔任世衛組織總幹事時，中國於2003年爆發SARS疫情，她勇敢地發布了世衛組織55年來的第一道旅行警告，她還毫不猶豫地批評中國政府隱瞞疫情。他對譚德塞說：「假如您遵循了布倫特蘭博士的榜樣，本可以挽回很多的生命。」

川普寫道：「世衛組織如果要繼續前進，它就必須要在行動上展示出獨立於中國的能力。」

世界衛生組織星期一和星期二以網絡會議形式召開了本年度的世界衛生大會。由於對世衛組織的強烈不滿，川普總統決定不在這次大會發表講話，並稱世衛組織是「中國的傀儡」。