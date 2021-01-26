門諾基金會今年度再度發起「好好寫字」公益活動，訂1/22〜1/24假誠品生活南西店舉行。本次活動不但邀請去年共襄盛舉的書法達人們：孫維仁老師、莊偉老師、邱元昭老師以及新加入的蔡維謙醫師一起寫春聯，而音樂人LOBA羅添洲老師也再度參與本次活動。願意共襄盛舉的民眾可以透過線上捐款，或者於活動現場誠品生活南西靠捷運中山站側廊捐款，皆可獲贈喜氣洋洋的春聯。

去年在LOBA羅添洲老師的號召之下，許多藝人朋友與書法老師們一起熱烈支持門諾基金會「好好寫字」公益活動，因為去年的活動獲得廣大的迴響，埋下今年再度續辦的契機。發起人LOBA羅添洲老師表示，今年會再度辦理，是因為活動非常成功，讓參與書寫的老師們以及索取春聯的民眾都非開心，是去年合作的夥伴主動提醒，是否在過年前再度舉辦？於是便開始籌備。

邱元昭老師和孫維仁醫師是二度幫忙。邱元昭老師都會在春聯上畫一隻小牛，因此相當受小朋友的歡迎。邱元昭表示，雖然平時就有擔任志工，但透過書法做公益是第一次，讓她覺得很有意義。孫維仁表示，自己相當熱愛書法，能夠有這個機會來奉獻、共創這個緣分相當開心。首次加入的蔡維謙說，他是在展出書法作品時得知此活動，主動表示加入。蔡維謙不但現場揮毫，還幫忙解決民眾的疑問，提供春聯字詞的專業意見，也與現場好奇的澳洲民眾互動，推廣書法文化。



此次「送愛偏鄉，好好寫字」活動由由誠品生活南西公益支持，提供了鄰近捷運中山站出口的騎樓空間，讓此活動大受注目。圖／門諾基金會

LOBA羅添洲老師則表示，他特別感謝書法大師張炳煌對他的肯定，稱他寫的字為「羅體」，之後，他才開始對自己獨樹一格的書法有信心，更敢於出來用書法做公益，也有民眾對「羅體」很感興趣，現場稱讚說「這個字寫得好美！」



孫維仁醫師熱愛書法。圖／門諾基金會

今年參與活動的民眾會主動表示想要的春聯內容，甚至還有多位民眾親自體驗寫書法；也有民眾發揮創意，為自己寫出內容有趣的春聯，例如有年輕男性民眾就寫了「請不要生氣」，讓現場民眾都開心大笑，為現場活動增添活潑與趣味氛圍。



音樂人LOBA羅添洲（左1）今年度再度發起「好好寫字」公益活動，盼望社會大眾關注偏鄉弱勢。圖／門諾基金會

此次「送愛偏鄉，好好寫字」的場地由誠品生活南西公益支持，誠品生活南西提供了鄰近捷運中山站出口的騎樓空間，是一個人潮眾多的地點，也讓此活動廣受注目。現場人山人海、索取民眾絡繹不絕，不管是大朋友還是小朋友都相當受吸引，參與寫春聯的老師們不嫌辛苦，在活動的三天不斷揮毫。此次活動總共送出數百份的春聯，而活動下來，光現場就有三萬元的自由樂捐收入（尚未包括線上捐款），門諾基金會邱燕銀執行長特地來到現場致贈感謝狀給五位老師，感謝眾人一起一同齊聚幫助門諾基金會的花東長者。

「好好寫字」活動是期望可藉由寫書法，搭配迎接過年的喜氣氛圍，鼓勵社會大眾一同關注花東弱勢長者的處境，支持門諾基金會目前正在勸募的「110年度守護東部老人暨身障弱勢家庭照護計畫」，讓「送愛偏鄉 好好吃飯」得以實現落實在美麗的花東。除了現場自由捐款之外可以索取春聯外，現在線上捐款同步辦理「好好寫字」活動，期限至2月3日為止，有興趣的民眾歡迎一起共襄盛舉！

捐款網址： 門諾基金會

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