日本外務大臣茂木敏充表示，日本希望跟當選總統拜登領導下的美國深化兩國同盟關係。

茂木敏充星期一（11月16日）在東京的日本「記者俱樂部」對媒體做出的上述表示。他說，面對中國日益強硬的姿態，日本希望與拜登政府合作，實現以經濟和安全合作為目的的「自由開放的印度—太平洋」願景。

茂木敏充說，在美國主要關注國內政治的時候，如何確保美國對國際安全、氣候變化和自由開放的印度—太平洋願景的承諾，是日本面臨的一個重大外交挑戰。他表示，日本將不得不在日美安全聯盟中分擔更多責任。

觀察人士指出，日本外務大臣所說的分擔更多責任，不僅會涉及根據兩國雙邊協議接待5萬多名駐日美軍的更多支出，還將意味著日本自身軍事能力和支出的增加。

日本一直在尋求與美國實現印太地區的自由開放。美國白宮國家安全顧問奧布萊恩11月13日代表川普總統出席第37屆東盟系列峰會時重申了美國對自由開放的印太地區的長期承諾。

此前，美國國務院10月5日發表聲明，強調將以基於規則和尊重國際法的介入方式與日本實施各項共同目標。

建設自由開放的印度洋—太平洋地區是美國總統川普2017年在亞太經合論壇上提出的構想。2019年9月，美國國務院發布共有32頁的印太地區報告，闡述美國對印太地區的願景和作為，其中「緊密結合」了日本的「自由開放印太概念」、印度的「東進政策」、澳大利亞的「印太概念」等。

日本反對中國在東中國海和南中國海以武力「單方面改變現狀」的任何企圖，並與美國一起推動自由開放的印太地區概念，以對抗中國日益增長的影響力。日本與中國在東中國海日本控制的尖閣諸島（中國稱釣魚島）存在領土爭端，北京方面宣稱對這些島嶼擁有主權。

茂木表示，鑑於美中爭端預計在拜登政府執政期間會繼續下去，日本作為中國的重要經濟合作夥伴和鄰國，也希望在敦促北京遵守國際規則和擔負起與中國大國形象相符的國際責任方面發揮作用。

在美中關係方面，茂木認為，美中兩國在氣候變遷、世界衛生等課題上的腳步可能會靠攏；但在人權、香港、新疆維吾爾人等問題上，拜登政府可能比川普政府的態度還強硬。