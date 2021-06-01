日本作家清水潔寫了一本書《被殺了三次的女孩》，乍看以為是小說，其實是真實報導文學，事情發生在1999年，一位女孩長期被性騷擾犯跟蹤，女孩不堪其擾，就去報警，警方查無跟蹤者犯罪行為，不予受理，結果女孩真的被殺了，媒體卻反過來指責女孩穿著太招搖，才引來殺機，女孩的父親在案發後受訪說：「我的女兒被殺了三次，一次是兇手，一次是警察，一次是媒體」，因為這案件鬧開了，日本才通過「跟蹤騷擾行為規範法」，對一些痴漢有了威嚇，我舉這故事的意義在於，民主台灣的公僕，只要被抓到一點錯誤，不是被殺三次而已，至少四次：第一次是老百姓，接著是反對黨政客，第三是自家人，最後是媒體。

從林佳龍到最近的陳時中，飽受撻伐，說起來也是民主常態，官運不佳，未出事前，這兩位還是民調公認好官，努力從公。

藍營政客在紅色中共加持下，持續撿到槍，政治口水已經掩沒真正的關心民瘼議題，用詞可憎，甚至信口開河，荒腔走板，藍營政客對政府的恨，超過對老共作風的質疑，已經扭曲應該理性討論的疫情和疫苗問題，所有箭頭指向陳時中，甚至上綱到總統，我只能說，好官難為，至少我看到的陳時中，比起善耍嘴皮子某市長好太多，他不應該受如此屈辱。

台灣人想想自己一年來的好日子，不應心存感謝嗎？再說，全球所有國家，那一國沒經過疫情反撲，台灣至今尚未封城過，老共每一個省市都難逃封城，巴黎、倫敦、柏林至少封閉半年，醫療水平最好的美、英、法、德、義、瑞諸國同樣難逃，台灣人幸運一整年，有人尚知道感恩，但是政客只會興風作浪，假裝關心百姓。

中共阻撓日本援台疫苗

陳時中說，台灣購買BNT疫苗，受到老共阻擋，國台辦跳出來否認，藍營電視大亨還大言不慚說：我相信老共的話，趙老兄一輩子反共，緊要關頭終於露出真面目，這種媒體人如何被人信任？老趙語音剛落下，日本表態要送台灣疫苗，老共發言人趙立堅立馬跳出來說：不會得逞，29日日本媒體刊出：中國阻擋台灣取得疫苗，事實證明日本剛表態，老共北京高層就對日本政府施壓，國台辦說不阻擋，正好被中共北京中央打臉，很顯然，中央和國台辦表演唱雙簧謊言，似乎沒有套好。

就這一點，趙大亨難道不應該向台灣人道歉？

台灣進入三期警戒已滿半月，中央下放部份權力給疫情嚴重的雙北，半月下來，若以成敗論英雄，醫生市長把確診降低了，但是探長所轄還在火海中，這兩位市長喜歡嗆辣，個人本事一旦亮了相，就知道深淺了。

政治這種事，看熱鬧、講空話容易，醫療需要專業，自己下海就知道海深無處。

全球都在等疫苗，不只是台灣，偏偏承擔全球八成疫苗OEM製造的印度，陷入變種病毒肆虐，好像病毒有眼睛，知道敵人在印度，所以攻擊印度，印度被迫延遲交貨，其實印度才是最需要疫苗國家，英國AZ公司因此被歐盟控告，要求延遲賠償，還好，美國本土自己生產一部份，到目前，訂單和到貨數量相差十倍，日本也是如此，台灣疫情突然升溫，相較他國，台灣還是淨土，只是排名下降，只要大家遵守三期警戒，台灣還是可以度過難關，換句話說，晚點打疫苗，尚不至於危害生命，但是，執意搶先早點打疫苗，雖然可以救自己，卻等於犧牲弱勢國家人命，用來保全自己，善心者不為，看看南美、印度、歐洲，比台灣嚴重者太多了。

老共用復星集團代理BNT輝瑞，特別綁定中華區，還把台灣納入，瞎子都知道其用意，當然是阻擋台灣取得疫苗，但是根據WTO貿易法則，為防止壟斷，適用平行輸入法則，總代理這招無效，台灣當然可以越過復星集團，找上BNT，證明即便復星總代理，也是違反世貿章程，台灣也確實直接找德國BNT公司商談購買了，居然有綠營郭前立委唱合老共所謂「不循正道」之說，陳時中也提出證據，證實BNT的來往文件，打臉一堆不讀書的政客名嘴，BNT要求文件不用國家名稱，白紙黑字，後來改台灣名稱也沒下文，誰從中刁難阻擋，不顧台灣人生命，侯探長應該說清楚一點。

還有藍營議員名嘴說，故意不買外國疫苗，等炒作國產疫苗股票，還有人唱衰台灣政府，人民訂滿漢全席，卻只給一碟小菜，拜託這些藍營政客說話前用點腦、讀點書好嗎？不讀書也可以「谷歌」啊。

一位網友在網路說，疫情突起，打亂生活，衛福部確實有錯，本想罵罵民進黨，但是看到藍色政客表現幾乎低智，還是支持不下去這個黨啊。

回頭看看最近民調，陳時中支持度有些下滑，還在70％以上，看來多數台灣人並不傻。

寫到這裡，很想給新黨主席按個讚，他不淌政治口水了，直接飛到中國上海打國產疫苗，愛中國者應如是。