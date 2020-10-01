一、川普是保守派，就是壞的嗎？

（一）國民黨為了主子=中國共產黨，在國內介入美國選舉

在美中全面展開冷戰的局勢之下，台灣在國際上的生存空間突然豁然開朗，美國拋棄原來的政策，把台灣納入印太戰略聯盟的一環，讓台灣可以真正一步一步擺脫中國的威脅，因此絕大多數的台灣人都希望川普能夠連任美國總統。尤其，在台灣走上民主化之後，以民主二字命名的美國民主黨，出現了柯林頓總統，這個美國總統對於台灣是非常的不友善，而且幫助中國加入世貿組織，是促使中國成為世界第二大經濟體而對全世界造成威脅的民主黨黨員；同樣是民主黨黨員的歐巴馬，在與中國的利益交換之下，完全無視國際現實，把台灣宣稱為是一個被賦予高度自治的地區，這些看在台灣人眼裡，台灣人只能忍氣吞聲。但是，在美中全面對峙之下，對台灣來說的最大問題就是：馬英九、蘇起等國民黨人士，竟然是跟中國站在同一戰線，而絕大多數的國民黨員在面對美國選舉時，也就當然支持民主黨的拜登。本來，美國人選總統是美國人的事，不容我們說三道四，但是國民黨這些在台中國人為了主子=中國共產黨的存活，可以說是全力在幫拜登助選，並要把川普妖魔化，我舉一個最簡單的例子來說，那就是：在美國聯邦最高法院的法官金斯柏格過世之後，川普提名一位保守派的法官候選人=巴瑞特，結果，國民黨的律師葉慶元馬上說：他以前看美劇《紙牌屋》，覺得劇情已經很荒謬了，沒想到川普比編劇想像得還荒謬，而蔡正元也說川普這招會很丟人。

（二）川普不同於柯林頓與歐巴馬，他的外交政策給台灣新的展望

就我個人來說，我當然希望川普當選，因為與柯林頓及歐巴馬相比，他的外交政策並沒有把台灣鎖進一個中國，而是帶給台灣一個全新的展望。但是無論誰當選，站在一個外國人的立場，我們都必須友善面對，因為任何一個美國總統所做的決策必然都會影響台灣，台灣政府絕對不能從正面表態支持誰，倒是一個本來還有可能在台灣執政的國民黨竟然笨到連馬英九等人都公然跟美國唱反調，要倒川普的台，直接充當中國共產黨的馬前卒，而且用《保守派》這個標籤要來汙名化川普。

（三）美國的保守主義不是貴族主義，而是以自由主義為其基礎

但是，看到國內有關相關的報導，我必須說：台灣的媒體真的是水準不夠，對於美國政治的思想與發展，完全搞不懂。美國的保守主義跟歐洲的保守主義不一樣，歐洲的保守主義重視傳統，認為人類的所有制度的基礎在於歷史，在具體的社會脈絡當中，花了很長的時間被培養出來的制度等才會具有永續性，如果只是以抽象的理論為基礎對社會進行革命，只會帶來挫折。因此，歐洲的保守主義肯定貴族對於傳統的貢獻。但是美國的保守主義，並不是歐洲的貴族主義，它是以歐洲的自由主義為其基礎的。要用保守的標籤來攻擊川普的人，最好先懂這一點。

二、自由主義為什麼是美國保守主義的基礎呢？

（一）歐洲的傳統政治思想

美國的政治發展與歐洲脫離不了關係，基本上，歐洲的政治傳統有三個重要的基礎思想：自由主義（liberalism ）、保守主義（Conservativism）、社會主義（Socialism ）。其中自由主義是防止政府權力的擴大，守護並擴張個人的自由。至於保守主義如同前述，是重視傳統。而社會主義則是針對資本主義發展起來之後，所形成的勞資對立與貧富差距之現象，主張勞工要團結以改造社會結構。在社會主義興起之後，自由主義就與保守主義聯合來對抗社會主義，並在這種發展過程當中，產生社會民主主義，主張透過議會民主來實施社會福利。

（二）美國自由主義的變化—含有社會民主主義思想的liberal 的形成

美國在建國當初，為了反抗大英帝國的鎮壓所努力爭取到的就是歐洲傳統的自由主義。但是隨著國家與產業的發展，美國就出現了充實社會福利政策的主張，想要透過社會福利制度來照顧社會的弱勢者。主張這種社會福利政策的人就成為美國民主黨的支持基盤，並因為羅斯福的新政（New Deal ）而使得這種主張固定下來。但是，美國人基本上很討厭社會主義，於是本來是意味著「免於國家干涉之自由」的自由主義（liberalism ），在20世紀的美國就產生意義上的變化，而變成是「由國家來創造自由」，而經過這個轉變的主張承認政府積極介入社會，採取救濟措施、矯正措施，以便援助社會的弱勢者。換句話說，歐洲所說的社會民主主義的思想與主張，在美國，就變成是liberalism ，而一般就將這種主張的人稱為liberal。

（三）美國的保守主義與liberal 所共有的基礎是傳統的自由主義

當liberal 帶有社會民主主義的色彩時，它就脫離了本來意義的自由主義，結果本來的自由主義在美國就變成是與歐洲保守主義不同的美國保守主義。但是不管是美國的保守主義或是liberal ，它們所共有的基礎仍然是傳統的自由主義。

不過，liberal的基本想法是：自由是很尊貴的，但是自由放任主義反而會使人們不自由，因此要承認公權力一定的介入。但這個看法如果從「保守」的看法來看的話，會認為「這種權力的介入會助長公權力的肥大化，使人們陷入不自由，這正是社會主義，是極其非美國之物。」

（四）美國保守主義運動之發展

美國現代保守主義運動可以說是從1950年代初頭就已產生。1953年，艾森豪當上總統，終止連續執政20年的民主黨政權。1955年，William F. Buckley在著名的雜誌《National Review》 第一卷當中對美國保守主義的想法做了定義，進入60年代，美國保守主義就以這個思想為基礎，走上政治運動化。1964年，高德華（Goldwater）代表共和黨參選美國總統失敗，但在這期間所設立的政治團體，就在此後陸續產生許多保守主義運動的領導人，而且保守派也開始走上運動的組織化，於是1981年，雷根政權成立，2001年，布希政權成立，2017年，川普政權成立。



作者指出美國的保守主義不是貴族主義，而是以自由主義為其基礎。示意圖／Pixabay ，民報合成

三、美國保守主義與liberal 的主張之區別

有關保守派與liberal 的區別，吾人先簡述如下：

（一）保守派的主張是：

（1）重視自由競爭（政府管制鬆綁、減稅、民營化、促進自由貿易）

（2）尊重以教會及地方為中心的自治傳統（拒絕透過政府的主導去形成制度與規範）

（3）重視自己國家在國家社會當中的行動自由（要使美國的利益不為國際組織與其他國家所左右）

（二）liberal 的主要主張是：

（1）承認政府對市場做一定程度的介入，例如：實施規制、監查、監督，實施累進課稅，推動公共事業、社會福利、環境保護等

（2）保護、援助社會的少數派（minority ）與弱者的權利（推動差別性優惠措施：affirmative action ）

（3）與國際社會及其他國家的協調（重視對話與協商）

四、結語

有關美國保守主義與liberal 的主張的較細微差異，例如在墮胎的問題、對稅金的想法、對同性戀是否寬容、對非法移民之保護問題……等會有所不同，聯邦最高法院中保守派的法官如果較多時，當然就可能影響法院對上述問題的判決，不過，這必須另外為文加以詳述。但吾人可以清楚知道的是，美國的保守主義已被許多美國人接受，而這也影響到民主黨，例如該黨對中國政策的改變。不從美國政治思想的發展去看美國總統大選的爭點，而只會報川普與拜登的口水戰，甚至像中O電視台這種紅媒只會截取片段就大做文章的作法，真的只會令人覺得這充其量只是中國共產黨的打手，但這也同時顯示出國內社會科學的落後性與媒體的無知。