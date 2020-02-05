腹部悶痛，在兩天內進展為右下腹痛且不見緩解，極可能為闌尾炎，若不就醫可能導致闌尾破裂併腹膜發炎及敗血症，亦屬高死亡風險。 示意圖／擷自台東基督教醫院臉書（資料照）

對一般民眾而言，身心不適又無法緩解的時候，往往是最著急的，但是看著新聞反覆放送濫叫救護車，濫用急診資源的負面新聞，內心難免對於要不要去急診室起了遲疑，甚至有些人忍耐著病痛不敢就醫，最終造成了病情的延誤及自身的損失。事實上，依照筆者在急診室的工作經驗，要求一般民眾判斷出危急病症是近乎困難的事情。即便有豐富的衛教宣導教導民眾認識各種急症，仍然有為數不少的緊急病症有著各式各樣的表現。身為醫療從業人員，更加不能以此苛責病家，或是將責任轉嫁，導致民眾不敢使用急重症醫療資源。急症之所以為急症，正是因為治療的急迫性，一旦延誤將可能導致不可逆的傷害或難以挽回的後果。

為了讓民眾有一個簡單好用的方法可以初步判斷急症，筆者統整了危急病症的主訴，整理出一套可以簡易識別急症的通則，簡述如下：

1.快速惡化的病症要注意：

身體上的病痛，如果有快速惡化的情況，必須要考慮屬危急病症。例如前兩天感冒，接下來合併發燒及呼吸喘，很可能是快速進展的肺炎，甚至會惡化到呼吸衰竭而導致生命危險；又例如腹部悶痛，在兩天內進展為右下腹痛且不見緩解，極可能為闌尾炎，若不就醫可能導致闌尾破裂併腹膜發炎及敗血症，亦屬高死亡風險。此外，短時間內產生的的胸痛背痛，一樣也是一種快速惡化，有可能是主動脈剝離，一旦卻診需要儘速由心臟外科醫師接手處理。

2.影響功能的病症要注意：

疾病如果造成日常生活功能的減損，也應該要提高警覺！舉例來說，急性心臟衰竭會導致患者胸悶喘不過氣，難以下床。泌尿道感染併發敗血症，可能是老人家突然全身虛弱，無法進食如廁的背後原因。如果劇烈頭痛合併走路歪斜，不斷嘔吐，也暗示顱內有嚴重問題。又例如頭部外傷合併失憶，想不起事發經過，也要當成是一種功能喪失，若再加上危險機轉，老年，有使用抗凝劑等風險因素，則要考慮顱內出血的可能性，若症狀不減反增，務必到急診由醫師評估是否需要安排電腦斷層及進一步診治。

3.黃金治療時間的疾病要認識：

基本上，各種衛教宣導教育民眾的疾病，多半就是有黃金治療時間的疾病。例如短時間產生的臉歪嘴斜，單側無力暗示著腦血管梗塞，必須盡快到急診由醫師判斷是否適合給予血栓溶解劑或安排動脈內取拴術。此外，胸口悶痛輻射至左肩麻痛也可能是急性心肌梗塞，必須分秒必爭到急診安排心電圖檢查，以便在時間內打通冠狀動脈，避免大片心肌壞死。患者路倒如果沒有意識呼吸，可能為突發性心跳停止的狀況，身邊的民眾如果學過CPR，就可以儘速給予胸部按壓並早期求救，早期使用AED去顫。否則的話，血液停止流動五分鐘，大腦就會壞死，即便最終救護車抵達現場把患者救回，也可能會成為植物人。

綜觀上述，筆者提出了三項簡單判別急症的參考原則，並列舉了數項危急病症作為舉例。事實上，需要儘速就診的急症不僅於此，當中亦可能有症狀嚴重但疾病本身不危急的情形。筆者希望一般民眾在閱讀本文之際不要拘泥於一個又一個的疾病種類，而應該退回到本文的初衷：用一個簡單的判斷法則，作為病症是否危急的參考。實務上，民眾依照此原則到急診求診，勢必會有一定比例最終判定為非危急病患。舉例來說，腎結石造成的腹側疼痛會高達九級痛(接近產痛)，但是在確診後等待碎石術安排期間如果又痛起來，往往只需要症狀控制即可。又闢如急性腸胃炎可能導致患者發燒及上吐下瀉等極度不適，但其實只要維持基本水分及養分攝取，好好修養等待疾病自然病程結束即可痊癒，甚至不需要使用藥物。筆者撰寫本文的目的，主要是希望有所困惑的民眾可以參考此原則判斷病痛是否危急，以期能減少不必要的延誤，也希望就診民眾在醫師判定為非危急病症後，亦能耐心配合急診室的診治流程。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台