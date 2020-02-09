中國武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情持續延燒，中國官方今（9）日公布，截至昨天午夜，累計死亡病例達811例，已超越當年SARS的全球死亡數774。

中國國家衛生健康委員會今天公布，中國31個省市和和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例2656例（湖北2147例），新增重症病例87例（湖北52例），新增死亡病例89例（湖北81例，河南2例，河北、黑龍江、安徽、山東、湖南、廣西各1例），新增疑似病例3916例（湖北2067例），當日新增治癒出院600例（湖北324例），解除醫學觀察的密切接觸者3萬1124人。

累計確診病例3萬3738例（其中重症病例6188例），累計治癒出院病例2649例（黑龍江核減1例），累計死亡病例811例，累計報告確診病例37198例（山西、黑龍江、河南、海南各核減1例），現有疑似病例28942例。累計追蹤到密切接觸者371905人，尚在醫學觀察的密切接觸者188183人。

中國31個省市和和新疆生產建設兵團報告，截至8日24時，現有確診病例3萬3738例（其中重症病例6188例），累計治癒出院病例2649例（黑龍江核減1例），累計死亡病例811例，累計報告確診病例3萬7198例（山西、黑龍江、河南、海南各核減1例），現有疑似病例2萬8942例。累計追蹤密切接觸者3萬71905人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬8183人。