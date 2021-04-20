2021年4月16日，拜登總統於白宮接見就任後，第一位到訪的外國元首、日本首相菅義偉。他們舉行高峰會議，並發表題為「新時代的美日全球夥伴關係」聯合聲明，文中明確提到台灣，這是美日領袖峰會有史以來，第二次在聯合聲明中提到台灣。

上一次是在1969年11月19、20、21日，美國總統尼克森與日本首相佐藤榮作的會談，提及「台灣對日本和平穩定的重要性」。當時在台灣主政的中華民國還是聯合國一員，且與美日維持外交關係；但美國因身陷越戰，企思能早日脫身突破困境，國務卿季辛吉極力想拉攏中共，聯中來對付其頭號敵人蘇聯。兩年後，1971年10月25日聯合國通過2758號決議，確認中華人民共和國，正式取代中華民國在聯合國及國際社會的所有席次。1972年2月21至28日，尼克森訪問中國並發表上海聯合公報，同年9月29日、中日建交，在台灣的中華民國則完全被邊緣化。

武漢肺炎禍害國際

52年後的今日時空環境完全改觀，此刻中國以天下至中的大國自居，完全目中無人、肆無忌憚地在國際社會橫衝直撞。中共病毒、武漢肺炎，全球擴散造成世界大流行禍害國際，改變了人類社會原有生活秩序。整個世界，因為中國的蠻橫而危機四伏，國際社會秩序大亂。中英協定被撕毀，香港國安法正式揭穿，所謂一國兩制騙局。新疆再教育營、勞改、迫害無所不用其極，幾乎到種族滅絕。南海填礁造島、將整個南海海域據為己有，公海變成私領域，壟斷航權。中共戰機航艦三不五時，跨越海峽中線騷擾台灣，在國際舞臺霸凌台灣。一帶一路順藤摸瓜，搜刮各國資源。阿拉斯加會談，頤指氣使昂聲叫罵，戰狼外交目中無人；當然讓美國、日本與台灣斷然回絕，大家齊聲回應：不吃中國這一套。

拜登與菅義偉在高峰會後，發表美日聯合聲明，開宗明義指出：「美日恢復了同盟關係，該同盟已成為印太地區和世界範圍內和平與安全的基石。海洋將我們的國家分隔開來，但是對包括自由，民主，人權，法治，國際法，多邊主義和自由公正的經濟秩序在內的普遍價值和共同原則的承諾使我們團結在一起。我們共同承諾表明，自由民主的國家共同努力，能夠應對COVID-19和氣候變化帶來的全球威脅，同時抵抗基於自由和開放的基於規則的國際秩序的挑戰。通過美日之間這個友誼的新時代，我們每個民主國家都將變得更加強大。」

美日聯手抗中挺台

美日強調會談再次確認，台海和平與穩定的重要性達成共識，將共同致力對抗中國的挑戰，並鼓勵和平解決台海問題。兩國也對香港和新疆的人權狀況表示嚴重關切。美國和日本了解到與中國進行坦率對話的重要性，重申兩國有意直接表達關切事項，並承認有必要在共同利益的領域與中國合作。峰會後菅義偉在聯合記者會表示，雙方有談論台灣和新疆的情況，日本與美國曾明確就台灣海峽和平穩定的重要性達成共識，而今對此再次確認。美日針對中國對印太區域，及世界和平與繁榮的影響進行了深入討論。兩國同意反對任何在東海和南海，以武力或脅迫改變現狀的意圖，以及對印太地區恫嚇他人的行為。拜登則說，美日兩國將共同致力應對來自中國、東海、南海與北韓等問題的挑戰，以確保自由開放的印太地區。

自美日分別與中國建交後，長年來針對台灣議題，始終採取模糊政策；既不承認中國擁有台灣主權，也不明言要用武力堅決捍衛台灣。其實，美國早於1979年就在台灣關係法，公開聲明不再承認中華民國。但在台灣主政者，從過去威權時代的蔣介石、蔣經國，到民選時代的李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等，都一再堅稱：中華民國擁有台灣、中華民國建設台灣、中華民國在台灣、中華民國是台灣、台灣屬於中華民國、台灣是中華民國，堅稱現叫中華民國台灣。他們總是把台灣與中華民國綁在一起，但在美日眼裡，不管你是中華民國，或是中華民國台灣，通通認定就是台灣。常有人數落，美日不該玩模糊政策，但看來真正讓人百思不解的模糊，其實來自台灣本身。因為在他們眼裡，台灣與中華民國完全是風馬牛不相及，為何硬要被綁在一起呢？

台灣當然不是中華民國，而中華民國也不是台灣，中華民國根本不擁有台灣的領土主權。說白了中華民國就是，寄生於台灣、是一個中國流亡在海外的政府。然而台灣主政者還夢想有朝之日，要班師回朝入主中原，重新掌權主政中國。有此可能嗎、有這個能耐嗎？簡直是異想天開、不知天地幾斤重，癩蛤馬也想吃天鵝肉，笑掉人大牙！

在歷史上每當國際列強談論台灣定位時，台灣人總是不被諮詢，也無法主動爭取參與。1895年4月17日，當滿清與日本簽訂馬關條約，將台澎完整主權永久割讓給日本時，台灣人根本不知情，無權置啄也無法表達意見。1951年9月8日，當日本簽訂舊金山和平條約，宣布放棄對台澎治權、產權與債權時，台灣人一樣沒有辦法出聲發表任何意見。馬關條約，宣布放棄對台澎權益時，台灣人一樣無法爭取住民自決。馬關條約是由，原先擔任美國第32任國務卿約翰福斯特(John Foster)起草。而舊金山合約則是由，後來擔任第52任國務卿約翰杜勒斯(John Dulles)撰寫。福斯特是杜勒斯的外祖父，台灣是在福斯特手中起草條約，從中國割讓出去給日本；在杜勒斯手中撰寫和約，由日本宣布放棄。祖孫兩人先後決定了，台灣人的命運，台灣也因此與美國有了緊密地結合。美國在舊金山和平條約中，被授權指定為台灣的主要佔領權國，當然對台灣的最終國際法理地位，有決定性影響。

美國有事日本幫忙

然而在台灣，甚至在美國，絕大多數的專家學者與政客並不這麼認為。在台灣朝野人士的普遍認知，台灣是中國年1949內戰，至今尚未結束的殘局；而不是美國於第二次世界大戰後，在西太平洋台灣，尚未完成法理應有認知的任務。在美國有些學者，在其親中思維下，總認為台灣是個拖油瓶，美國人沒有義務去為台灣犧牲賣命。4月15日上午9:00胡佛研究所（Hoover Institution）舉辦了一場「美國、中國和台灣避免捲入戰爭戰略」視訊研討會The United States, China, and Taiwan—A Strategy to Prevent War。



4月15日上午9:00胡佛研究所（Hoover Institution）舉辦了一場「美國、中國和台灣避免捲入戰爭戰略」視訊研討會。圖／擷自胡佛研究所網站

主講者幾乎完全著重中台糾葛的論述，根本沒有碰觸二戰後，美台之間的法理關係。如果只著重如何避免，中國侵略台灣周鄰海域、封鎖台灣或入侵台灣本島的戰略論述，而不是從法理上，斷然否決中國霸凌的惡行。姑息只會養奸，相信以戰制戰，才是遏止戰爭的最好辦法，也就是不挑釁、但也不懼戰，隨時奉陪、隨時準備就戰。這不也正是美國軍事院校必修課之一的克勞塞維茨戰爭理論（Clausewitz’s theory），強調進攻，進攻再進攻，沒有防禦，即使防禦也是一種小規模進攻，而進攻構成了最有效的防禦網。

這次拜登與菅義偉高峰會，最令人關切的信息就是，日本原本在舊金山和約中，宣布放棄對台澎的所有權益，重新獲得主要佔領權國的任命與授權，可以充分拓展集體自衛權。現在不只是日本有事美國幫忙，而是美國有事日本也要幫忙。台灣屬於日本周邊防禦的環節，一旦台海有事中國入侵，相信日本與美國會隨時待命奉陪。當美日已公開聯手聲明要履行主要佔領權國的義務時，台灣是否也應該弄清楚自我定位，究竟自已是台灣還是中（華民）國？中華民國台灣是想代表誰，台灣、還是中國？