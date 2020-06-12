對沒有台灣意識、不懂民主價值，而且不尊重台灣選民的政客，他們如果還想在台灣混下去，最好也看看台灣選民給韓國瑜的是甚麼教訓。圖／擷自韓國與臉書影片

2018年11月韓國瑜在高雄以八十九萬票當選市長。2020年6月又以將近九十四萬票被罷免。在短短不到一年半的時間，韓國瑜創造了兩個前所未有的奇蹟。而台灣選民在這當中表現出來的，到底是智慧或是愚蠢？台灣的民主所表現的，是成熟還是幼稚？這實在是台灣政治值得研究的課題。

從韓國瑜的被罷宣言來看，他並沒有檢討被罷的原因，也沒有承認錯誤。對韓粉和國民黨顯然會有後續的影響。他機關算盡，教選民不要出來投票，只出來監票，帶有恐嚇選民的意味。結果選民不吃這一套，仍然堅定罷韓。他卻能硬ㄠ一百三十萬沒有出來投票的，都是不贊成罷免的票。就我所知，有很多台北、台中的年輕人坐高鐵回高雄投票罷韓。韓國瑜這樣說，除了顯現其邏輯的謬誤或胡說八道，更因為他的亂搞，讓不得不花錢花時間，千里迢迢回鄉投票，來糾正他的錯誤的選民聽了要更加生氣。至於對鐵粉議長許崑源疑似『殉韓』的自殺，韓國瑜把他和鄭南榕類比，如果是出於無知，那只是令人覺得可悲；如果是岀於不良的企圖，那他這個人的心性就很惡毒可怕。（他曾用肘關節狠狠偷襲阿扁後腦的那一幕，我們都還記憶猶新）。這個人果然跟我們不一樣。而賴清德在初選時說他是『百年難得一見的政治奇才』，是褒是貶，那時還很難說。今天看來，可就不難論斷了吧。

既然韓國瑜和國民黨，不知道自己錯在哪裡，我覺得應該有公正客觀的民調，來告訴他。人民更需要知道甚麼是對的，甚麼是錯的。我不是民調專家，但是我可以想得到的問題大概不外以下幾種：

（一）2018年投票給韓，2020年投票罷韓的佔比是多少？年輕人佔比多少？

（二）2018年沒有出來投票，2020年投票罷韓的佔比是多少？年輕人佔比多少？

（三）2018年投票給韓的理由是甚麼？

（四）2020年投票罷韓的理由是甚麼？

韓國瑜是不是會虛心看待民調結果，我不知道。但是國民黨正走在一個歷史的岔路上。國民黨何去何從，這個民調絕對有參考價值。對沒有台灣意識、不懂民主價值，而且不尊重台灣選民的政客，他們如果還想在台灣混下去，最好也看看台灣選民給韓國瑜的是甚麼教訓。

台灣選民在選舉中學聰明

台灣選民是智慧或是愚蠢？台灣民主是成熟或是幼稚？這樣的問題有點僵化。我覺得不如問，台灣選民有沒有從一次又一次的選舉中學聰明了？台灣民主有沒有更加進步更加成熟？才是比較好的問題。至於面對傾中難題的國民黨又如何呢？全面執政的民進黨，也該引以為戒。不要以為選民就會縱容你們去傾中。『蔡習會蠻誘惑的』說這種話選民會認同嗎？這麼肉麻的話，說了不覺得羞恥嗎？千萬別應驗了『絕對權力，絕對腐化』的魔咒。台灣選民絕對不會永遠都含淚投票的。韓國瑜2020年選總統，幫蔡英文製造了一個超級芒果乾。很多人是因為怕韓國瑜當總統，才含淚投票給蔡英文的。韓國瑜選總統如果是罷韓的主要理由，那麼他可以說是犧牲自己，成就蔡英文的大恩人了。至於賴清德也不必在乎以後當不當總統，而是以從事台獨工作為大志。很多人步步算計當了總統。那又怎樣？將來又會面臨歷史甚麼樣的審判？一個人的價值會有比當總統更偉大的吧。