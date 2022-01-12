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每日國際焦點

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會１1日舉行第45屆台日經濟貿易會議開幕式，大橋光夫強調強調日本絕對不會向台灣出口有健康疑慮的食品，深切期盼台灣也能及早如歐美等國，依據科學數據、國際標準應對，妥善處理開放日本食品進口

北韓11日發射較上週更先進彈道飛彈，射程超過700公里，最大高度60公里，最高速度超過音速10倍

台灣成立１０億美元信貸計畫，資助６大領域台灣與立陶宛企業合作

以色列縮短無症狀確診者的隔離時間從１０天減至７天，以利學校與經濟能運作

日本

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會１1日舉行第45屆台日經濟貿易會議開幕式，大橋光夫強調強調日本絕對不會向台灣出口有健康疑慮的食品，深切期盼台灣也能及早如歐美等國，依據科學數據、國際標準應對，妥善處理開放日本食品進口

南韓

電信監管單位表示蘋果已提出計畫如何讓第三方支付方式用於app store

北韓

11日發射較上週更先進彈道飛彈，射程超過700公里，最大高度60公里，最高速度超過音速10倍

中國

恆大撤出深圳總部大樓

印度

將許可美國豬肉進口，美國貿易代表戴琪表示是重要進展

澳洲

2021年11月通路銷售大增7.9%超過市場預期

印尼

在各國要求下，放寬煤出口禁令，允許１４艘載煤船隻出港

菲律賓

中選會17日將決定小馬可仕是否有資格參選總統

馬來西亞

馬來西亞國家石油公司與殼牌簽署合作協議共同開發碳捕捉與碳儲存

越南

國會通過３５０兆越南盾疫後經濟復甦預算

泰國

發現首例非洲豬瘟

阿富汗

聯合國要求國際２０２２年捐助４４億美元人道救援經費予阿富汗，相當於阿富汗國民生產毛額四分之一，是有史以來單一國家接受最大援助金額，是２０２１年的３倍

哈薩克

總統托卡葉夫表示俄軍平定局勢後２天內會撤出

歐盟

歐盟議會主席大衛薩索利於義大利病逝，享年６５

英國

Omicron讓民眾傾向在家用餐，１２月生鮮超市業績大增，餐旅業業績衰退

法國

大幅放寬學校篩檢規定

德國

重新審視取代老舊龍捲風式戰機的選項，Ｆ35再度成為可能選擇

立陶宛

台灣成立１０億美元信貸計畫資助６大領域台灣與立陶宛企業合作

芬蘭

地方政府拒絕執行嚴格隔離措施以防止學校傳染

美國

同意購買６０萬劑葛蘭素史克與病毒生技共同開發的抗體抗疫藥物

墨西哥

總統二度感染，症狀輕微

智利

下議院通過財富稅以支持高退休金

以色列

縮短無症狀確診者的隔離時間從１０天減至７天，以利學校與經濟能運作

土耳其

２０２１年１１月經常收支逆差26.8億美元

埃及

尼羅河駁船上卡車滑落河中，２死８失蹤

沙烏地阿拉伯

２０２１年電影院大增，總票房成長95%

阿拉伯聯合大公國

修法大幅鬆綁伊斯蘭教法的嚴格管制，許可酒品販售，大麻罪名減輕，許可非伊斯蘭教法的世俗婚姻，允許外國人不需與阿聯人合資即可經營企業

伊朗

外長訪阿曼後訪卡達

伊拉克

波灣抽油站建設完成，第二季將可增加出口原油每日２５萬桶

黎巴嫩

２０２２年一開年匯率就大貶15%，全國四處抗爭

肯亞

高壓輸電線路故障造成全國大停電７小時，已恢復