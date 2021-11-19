2021年11月18日，美國總統拜登（左）會晤加拿大總理杜魯道（右）會面時被問及是否在考慮對北京冬奧會進行外交抵制時說：「這是我們正在考慮的。」。圖／擷自拜登推特

美國總統拜登週四（11月18日）證實，美國正在考慮對北京冬季奧運會進行外交抵制。此舉旨在抗議中國對人權的打壓。同天，美國共和黨籍聯邦參議員科頓呼籲拜登行政當局全面抵制這次奧運會。

拜登星期四在白宮與加拿大總理杜魯道會面時被問及是否在考慮對北京冬奧會進行外交抵制時說：「這是我們正在考慮的。」

白宮發言人莎琪在當天的例行記者會上也呼應了拜登的這個說法。

拜登與中國領導人習近平在美國時間星期一晚上舉行了視頻峰會。有記者問莎琪，在兩國領導人舉行峰會後如此快的時間裡就考慮對北京冬奧會進行外交抵制，對於這次會議而言這說明了什麼？這是否意味著它是沒有建設性的？

她回答說：「這不說明有關這次會議的任何東西。他們在會議期間沒有談論奧運會。這不是這次會議期間討論的一個話題。」

在被追問時，這位發言人說，她理解人們對這個話題的興趣，但她沒有任何新的東西要說，而是要給總統留出做出決定的空間。

消息人士說，由於美中首腦峰會已經結束，拜登政府預計會很快宣布是否對冬奧會進行外交抵制的決定。

外交抵制將意味著美國政府代表團將不會參加明年2月份舉行的北京冬奧會的開幕式，但美國運動員將參加比賽。

各國政府通常會派出高級別的官方代表團參加開幕式，以顯示國際社會對來自世界各地數千名運動員的支持。

拜登政府一直面臨人權活動人士和來自兩黨的一些美國國會議員的壓力，要求行政當局對這次奧運會實行外交抵制。眾議院議長佩洛西此前也呼籲拜登行政當局不派遣任何政府官員出席北京冬奧會。

擔任過2002年美國鹽湖城冬季奧運會組委會執行長的共和黨籍聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）10月28日向參議院正在審議中的《2022財年國防授權法》提出修正案，要求美國政府對北京冬奧會採取外交抵制。

參議院外交關係委員會兩黨領袖今年稍早率領多位成員也推出過類似修正案，將禁止國務卿將聯邦資金用於為美國政府僱員參加北京冬奧會提供「支持或便利」。該修正案包含在已於今年6月獲得參議院通過的《美國創新與競爭法案》中。

一些活動人士和政界人士認為外交抵制的力度不夠，他們要求對北京冬奧會實施包括運動員抵制和讚助商抵制在內的全面抵制，以抗議中國政府對人權的壓制，包括在新疆對維吾爾穆斯林的鎮壓。一些活動人士把在北京舉行奧運會形容為「種族滅絕運動會」。美國政府已把中國政府在新疆的打壓措施定性為「種族滅絕」。

發出全面抵制呼聲的包括共和黨籍聯邦參議員科頓（Tom Cotton）。星期四，科頓在國會山召開記者會說，他擔心美國運動代表團在中國面臨的安全問題。他呼籲通過全面抵制的方式來抗議北京對人權的嚴重踐踏。

「我今天在這裡呼籲拜登行政當局對北京冬季奧運會採取全面徹底的抵制。沒有運動員，沒有政府官員，沒有企業贊助商，」來自阿肯色州的科頓參議員在記者會上說。

「我呼籲抵制是基於兩個不同的理由：第一，是為了保護我們運動員的安全，」科頓接著說。「第二，由於中國對美國、文明世界和自己的人民犯下了罪行，我們應該抵制這些比賽。」

科頓參議員說，中國是個極權主義的奴隸制國家，他們關押了數十萬、甚至數百萬的宗教和少數民族，讓其從事奴工，並對少數民族婦女使用包括大規模強姦和絕育等手段的性暴力，以此作為種族清洗的一種形式。

中國政府否認在新疆踐踏人權和強迫勞動。

北京冬季奧運會將於2022年2月4日至20日舉行，隨後還將舉行冬季殘疾人奧運會。

《華盛頓郵報》星期二發表專欄作家喬什·羅金（Josh Rogin）的文章說，幾名知情的消息人士說，拜登政府預計會在本月結束前宣布拜登總統或其他官員不會參加北京冬奧會。