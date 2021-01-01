烏鼻頭海岸路經的長型的岩石沙礫，因海水侵蝕而形成凹凸岩形，是適合個人照或團體合照的地點。圖／陳順勝

墾丁國家公園成立36年來，僅龍坑及南仁山生態保護區開放民眾申請進入，2019年3月28日過後首度開放兩處東海岸秘境「溪仔口」及「鼻頭草原」，需要上線開放申請，原始秀麗的海岸線風光，也被盛讚「遠勝阿朗壹古道（琅嶠卑南古道）。」爾後，南仁山生態保護區分南仁山、溪仔口、鼻頭草原3條路線。後兩者祕境都在南仁山保護區東南隅，墾管處經過近兩年的探勘及規劃，設計出這兩條全新的生態旅遊路線。比照原有的龍坑及南仁山保護區總量管制作法，溪仔口總量管制每日120人，解說導覽費用為每團（10人）3600元；鼻頭草原總量管制每日200人，解說導覽費用每團（10人）1800元，遊客需事先於墾管處官網預約申請入園及聘請導覽解說員，每日上午08:00〜8:30、下午13:30〜14:00準時出團。在聖誕假期我們完成鼻頭草原與溪仔口這兩條路線，皆位在台灣東南角陲地的南仁山生態保護區內。

溪仔口是屏169公路盡頭小海灣，與牡丹鄉旭海村的琅嶠—卑南道（舊稱阿塱壹古道）同列台灣唯二沒有公路的海岸線，溪仔口海岸有礫灘及珊瑚礁景色絕美，居民戲稱「台灣最美麗的風景是沒有人」，人煙稀少宛如世外桃源，海灣景色秀麗。

「溪仔口」位於滿州鄉屏169縣道盡頭，1975年，原名「佳洛水」的滿州鄉風景區，經當時的蔣經國行政院長改名為「佳樂水」而聲名大噪、遊客驟增，滿州鄉公所為吸引更多遊客而開闢屏169縣道直抵山海瀑上方。但後來因遊客安全顧慮而未開放瀑布上方景點，卻方便了溪仔口班哨的海巡站官兵。海巡署班哨為了運補及出入方便，在屏169鄉道約6.2公里處開了一條下坡的岔路，過了五個髮夾彎直下溪仔口溪的出海口。

「溪仔口溪」是斯卡羅族豬朥脨社，今滿州鄉里德村，後山重要的淡水資源，族人自古便借道這條溪流，往來東海岸狩獵和捕魚﹔而部分族人也利用這條溪徑，北遷尋找新墾地，謀求更好的生活。而根據劉還月老師於2016〜2018年田野調查時發現，這段屬於琅嶠—卑南道的部分路段，不僅是移民、狩獵、捕魚之路，更與滿州地區住民口中的「巴丹祖」、「山後鳥」（灰面鵟鷹）的傳說有密切的關係。這段奇岩異石磊立、累累圓礫滾動、山風唱和著海濤的海岸線，行走其間，彷彿來到世界的盡頭。

我們一行八人，援例從里德社區協會出發到溪仔口七公里多，需換協會安排的接駁車，走產業道路，上山下坡，拐左轉右，急轉九彎十八拐等等狀況到達屏169鄉道盡頭，走下山前，先走多林相原始森林步道，直下到溪仔口。從溪仔口步行到烏鼻頭海岸，回程循原路回到起點，來回4.6公里，往返9.2公里需3〜3.5小時。

在接駁車最終站 ，就開始徒步出發，首先自高處眺望溪仔口海岸線，也就是名不虛傳的「阿朗貳」，跟「阿朗壹」有一點神似，但更美。起點有小小的藍色屋頂，是國軍海軍陸戰隊駐守基地，1993年改為海巡署駐守，在莫蘭迪颱風侵襲後，撤哨後就閒置至今。



自高處眺望溪仔口海岸線，也就是名不虛傳的「阿朗貳」，跟「阿朗壹」有一點神似，但更美。圖／陳順勝

在前半段林道裡，可欣賞在地常見的植物，如全台僅溪仔口與蘭嶼才有的海岸植物「穗花樹蘭」，或是古人曬乾用來刷鍋子的蕨類植物「海金沙」等，一路認識植物生態後，當海浪聲傳入耳中，也來到了溪仔口溪與太平洋的出海口。從居高點往下走原始森林步道，沿途阿如解說員一路介紹人文歷史背景，生態動植物；譬如鵝掌柴，又名鴨母樹、江某、七加皮，五加科鵝掌柴屬的植物，花淡黃色，難辨雌雄，民間俗稱「公母」，（江某）；長花九頭獅子草俗名山藍，是四種藍染植物山藍、木藍、蓼藍、菘藍中的一種；山牡丹，多用途的藥用植物；菜欒藤；蟲屎；血桐，別稱流血桐、毛桐等，為大戟科血桐屬植物受損流出的樹液經氧化後會轉變成血紅色，故而得名；月桃花；紫花長穗木；月桃花……台灣長蝸牛；班卡拉蝸牛……等等，解說員阿如幽默風趣，「聳擱有力」，受益非淺。



長花九頭獅子草俗名山藍，是四種藍染植物山藍、木藍、蓼藍、菘藍中的一種。圖／陳順勝

下到最後的「小紅橋」，也就是溪仔口溪的出海處，從入口開始進入海濱的砂石地，不再有林蔭或植物遮陽了。從出海口到海岸，右邊海的盡頭的山崖背是有名的佳樂水，我們要往左邊的烏鼻頭海岸。沿著海岸線而行，一開始砂岩錯落的海岸，延續前一天我們去的「鼻頭草原」風采。海天一際。接著一大片的「蜂窩岩」。岩石經風化侵蝕而形成，凹洞是因海水及寄居生物或有機物積水產生有機酸，逐漸使岩石溶蝕形成孔洞，而像蜂窩一樣。由於地質較為脆弱，絕對不要踩踏在蜂窩岩上，以免破壞自然景觀。還有因砂岩經海水侵蝕造成節理，切割成豆腐塊狀的「豆腐岩」。會路經有長型的岩石沙礫，因海水侵蝕而形成凹凸岩形。解說員不斷告訴我們，那裏是適合個人照或團體合照的地點。



「蜂窩岩」是經風化侵蝕而形成，凹洞是因海水及寄居生物或有機物積水產生有機酸，逐漸使岩石溶蝕形成孔洞，而像蜂窩一樣。由於地質較為脆弱，絕對不要踩踏在蜂窩岩上，以免破壞自然景觀。圖／陳順勝



因砂岩經海水侵蝕造成節理，切割成豆腐塊狀的「豆腐岩」。圖／陳順勝

離開這區的海蝕平台後，開始進入潮間帶區，但我們沒時間看潮間帶生物。不少黃色與灰色雙色的石塊，是因不同時期的地質沉積而成，最早為灰色岩石，後再被土色的沙石沉積包覆，因風化速度不同，如剝皮狀的景觀。過後有亂石灘，大大小小的石塊，行走起來，確實不好走。砂岩形成的海底平台，終點「烏石鼻海岸」。這沙岩是積留千萬年才形成，珊瑚礁也要四、五千年的演變， 沙岩上酷似各種動物造型的珊瑚礁。沙岩經海水侵蝕而成的豆腐岩，在此更加明顯。海蝕平台處處可見有這樣紋路的沙岩。也有溪仔口海岸與滿州地區住民口中的「巴丹祖」傳說有關的天然祭台。

在終點大家憩息停留，望著中央山脈的最南端，台灣千萬年歷史悠悠感慨萬千。在背山的陰影沙岩平台，整理一下心情要原路快速回程。回到起點的小紅橋，搭接駁車回鄉公所社區中心原處，真的是很值得走一回的生態旅程。